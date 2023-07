Frida Bollani e “friends“ sul palco per le persone con disabilità visive

PISA

Un live-evento di big uniti in nome della solidarietà: una serata unica capitanata da Frida Bollani Magoni. Questo sarà ’Frida and Friends’, il concerto a sostegno delle persone con disabilità visive che accenderà il palco del Giardino Scotto sabato 22 luglio alle 21.30 nell’ambito di Pisa Jazz Rebirth.

Insieme alla pianista e cantante si alterneranno in scena star del calibro di Frankie hi-nrg mc, pioniere del rap italiano, la cantautrice milanese Arimatea, fra soul, pop, r’n’b e gospel, il trio dream pop Lucy Dreams e Albert Eno, già voce dei Kismet, qui all’esordio come solista. E poi la rock band I Cubirossi, la cantante, attrice e autrice Manuela Bollani e la giovane pianista Elena Spinetti. Uno spettacolo dove il talento di Frida Bollani Magoni si mescola a quello di artisti pronti a surfare insieme a lei su generi musicali di ogni tipo. Parte del ricavato sarà donato alla onlus vEyes, che realizza tecnologie a supporto delle persone con disabilità visive (biglietti su Ticketone, info su www.pisajazz.it).

Il weekend di Pisa Jazz Rebirth continua a Palazzo Blu con una delle più importanti voci del panorama jazz nazionale: Francesca Corrias. Domenica 23 luglio alle 21.00 l’artista si esibirà insieme al suo storico quartetto Sunflower per presentare il progetto ’De Diora’, completamente realizzato in lingua sarda campidanese. Immagini, consuetudini e parole riemerse dal tempo e trasformate in canzoni grazie alle composizioni dei Sunflower con le loro calde sonorità e le influenze tra il Brasile e il Mediterraneo, tipiche di questo ensemble capitanato da Filippo Mundula contrabbasso, Sandro Mura al pianoforte e Pierpaolo Frailis alla batteria.

’De Diora’ è un progetto ambizioso nel quale nulla è lasciato al caso; a partire dalla fondamentale consulenza poetica e linguistica della scrittrice Maria Gabriela Ledda. La serata è in collaborazione con l’associazione culturale sarda Grazia Deledda.