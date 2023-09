Frecce tricolori. Lettera del sindaco: "Rinviare lo spettacolo a primavera 2024"

"Rinviate le Frecce tricolori a primavera". E’ la richiesta formale avanzata ieri all’Aeronautica militare dal sindaco Michele Conti dopo i tragici fatti di Torino. E l’impressione è, leggendo la stringata comunicazione del primo cittadino, che la sollecitazione del Comune verrà raccolta e condivisa dai vertici della Forza Armata: "Ho chiesto di rinviare l’appuntamento del Pisa Air show in programma domenica primo ottobre sul litorale pisano alla prossima primavera, come prima manifestazione del calendario 2024". E’ proprio quel riferimento al calendario di esibizioni per il nuovo anno della pattuglia acrobatica nazionale che lascia intendere che, al di là del linguaggio formale, la richiesta pisana sarà accolta. Per le prossime ore dunque è attesa la comunicazione ufficiale dell’annullamento dell’evento in programma tra dieci giorni.

Del resto, una decisione analoga era già stata presa nei giorni scorsi, subito dopo il tragico incidente avvenuto in Piemonte dove è morta una bambina in seguito alla precipitazione di una Freccia a causa di un bird strike, ovvero di uno stormo di uccelli che in fase di decollo è finita nei motori del velivolo rendendolo ingovernabile. Le Frecce avrebbero dovuto esibirsi nei cieli di Trento ma la kermesse è stata annullata in segno di lutto e anche Pisa ha deciso di compiere passi formali in questa direzione. "Considerato quanto accaduto a Torino, ed esprimendo le condoglianze alla famiglia della bambina scomparsa per una tragica fatalità - ha scritto Conti ai vertici dell’aeronautica - ho ritenuto non vi fossero le condizioni per vivere in serenità questo appuntamento che per Pisa è sempre stato di festa e grande partecipazione, come attestano da sempre i profondi legami di amicizia con l’Aeronautica militare e con le stesse Frecce Tricolori".

Già nella giornata odierna potrebbe arrivare la conferma dello stop all’Air show promosso dall’Aeroclub di Capannori (Lucca) proprio per uniformarsi ai sentimenti di cordoglio dell’intera comunità pisana per una tragedia tanto grande. Contestualmente alla richiesta di fermare lo spettacolo, l’amministrazione ha voluto però ribadire la piena disponibilità ad accogliere l’esibizione della pattuglia acrobatica nazionale, ma di farlo quando gli animi saranno più sereni e quello spettacolo può diventare davvero una festa condivisa e capace di richiamare sul litorale decine di migliaia di spettatori. Il rischio che si vuole evitare insomma è quello di finire nel tritacarne della polemica politica (da sinistra erano già arrivate critiche e richieste di annullamento) di fronte a un appuntamento per il quale, dopo l’incidente del 16 settembre, non c’era già più il sentiment collettivo per farlo.

Gab. Mas.