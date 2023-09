"L’esibizione delle Frecce Tricolori a Pisa deve essere annullata"

Pisa, 18 settembre 2023 - "Sabato un velivolo delle Frecce Tricolori si è schiantato al suolo nel Torinese, l’esplosione ha coinvolto una famiglia di passaggio in automobile. Una bimba di cinque anni ha la vita, mentre il fratello di dodici anni è ricoverato con gravi ustioni in ospedale. In Germania quasi ottanta morti. Sono fatti di cronaca che inducono il sindacato Cub a chiedere al Comune di Pisa di annullare l’esibizione delle Frecce prevista per il 1 ottobre sul litorale".

La richiesta del Sindacato di base autonomo è diretta all’amministrazione comunale che ha organizzato, per il primo Ottobre al termine della stagione balneare, uno degli appuntamenti sempre molto attesi sul litorale. Pisa Air Show 2023 una grande attrazione per gli amanti delle acrobazie aeree che vedrà l’esibizione, oltre alle frecce tricolori nei cieli sopra il litorale pisano, aerei acrobatici in sorvoli e abilità in aria. Ci saranno anche i lanci dei paracadutisti di Carabinieri e dell’Esercito, oltre a dimostrazioni del reparto aeronavale della Guardia di Finanza. Naturalmente la massima attrattiva sarà per l’esibizione della Frecce Tricolori che chiuderà il programma della giornata. L’assaggio dello spettacolo è in programma il giorno precedente, sabato 30 settembre, quando si terranno le prove per l’Air Show della domenica. L’Air Show, che si è tenuto a Pisa anche nel 210, 2017 e nel 2019, ha portato sul litorale pisano migliaia di spettatori, appassionati di questa spettacolo. Ma, dopo il drammatico incidente avvenuto a Torino, il Sindacato di base autonomo incalza l’amministrazione per scongiurare questa esibizione.

E rincara la dose tirando in ballo anche le politiche anti militaristiche ricordando le origini delle Frecce Tricolori: "Siamo certi – si legge nella nota del sindacato – che questi esibizioni rientrino nella crescente ostentazione della forza militare, tanto che la pattuglia acrobatica nasce per addestramento all’uso degli aerei da guerra e solo in subordine a questo scopo per ragioni spettacolari".