L’ex pilota delle Frecce: “Dolore e tristezza. Ho rivissuto l’incidente del 2002”

Firenze, 17 settembre 2023 - “Questo è il momento del cordoglio e del dolore. Personalmente e come forza armata ci stringiamo alla famiglia di Laura. Proviamo tanta tristezza e sgomento per quello che è accaduto. Ad altro non riusciamo a pensare”.

Il generale Urbano Floreani, comandante dell’Istituto di Scienze militari aeronautiche di Firenze, è stato pilota delle Frecce Tricolori dal 2000 al 2005. E ha vissuto nel 2002 un episodio analogo a quello di San Francesco al Campo. “Il velivolo ha avuto un bird strike. Impatti con volatili ne accadono, non sono tutti pericolosi. Purtroppo non in questo caso. Io l’ho visto succedere a Rivolto nel 2002, io ero in volo nella seconda formazione; il pilota numero nove ha avuto incidente analogo. Purtroppo in queste situazioni, decollo o atterraggio, la quota è bassa e la velocità anche. E questo determina la necessità di una eiezione rapida dal velivolo”.

Nel 2002 l’aereo terminò la sua corsa in una vigna, stavolta purtroppo è finita in tragedia. "Il mio pensiero, quello della forza armata e del pilota va a Laura e la sua famiglia. Questo è il momento del cordoglio e della tristezza. Purtroppo ci sono situazioni che non sono governabili. E fatalità neanche prevedibili. E’ opportuno un momento di profonda riflessione”.