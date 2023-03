Fratelli d’Italia inaugura il suo circolo ‘virtuale’

Fratelli d’Italia sbarca a San Giuliano Terme con il suo primo circolo politico della storia. Il presidente sarà Antonio Casucci, consigliere comunale in carica ex lega e già candidato a sindaco del centrodestra alle passate elezioni comunali. Ad inaugurare il circolo "virtuale", senza sede fisica per ora, anche il consigliere regionale Diego Petrucci. "L’augurio – spiega Petrucci – è di poter essere di stimolo all’amministrazione, in questa fase, ma anche di essere pronti e preparati alle elezioni del 2024, dove punteremo ad essere la forza intitolata a governare questo comune. Infatti, dobbiamo partire dal presupposto che non esistono fortezze inespugnabili. Il compito del circolo – aggiunge Petrucci – sarà anche quello di individuare una personalità in grado di sfidare il Pd". "Il successo nelle ultime elezioni politiche ha rilevato come nel territorio ci sia una significativa presenza di elettori – dice Antonio Casucci, presidente del circolo Fdi San Giuliano -; da qui la necessità di essere presenti strutturalmente, per dare risposte al territorio. In vista delle elezioni che si terranno tra meno di 15 mesi, ci proponiamo come coalizione forte per un territorio che ha grandi opportunità. I temi e gli obiettivi sono tanti dall’assenza di impianti sportivi, alla variante dell’Aurelia che creerà grandi disagi di traffico, alla scarsità di piste ciclabili". "Nel giro di un mese abbiamo tesserato circa 20 persone – spiega il capogruppo Daniele Bianchi, anche lui ex lega – c’è un elettorato di centrodestra che sente la necessità di aderire ai nostri valori". Presente Rachele Compare, coordinatore comunale e candidata a Pisa nelle prossime elezioni amministrative: "Maciniamo vittorie su vittorie – ha detto - la nascita di un circolo in un territorio elettoralmente ostile come San Giuliano, significa che il vento è cambiato".

Enrico Mattia Del Punta