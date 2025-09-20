Francesco Fiore "Da Notti di Talento" a X Factor

Dal palco di Notti di Talento a quello di XFactor. E’ la parabola (di successo) di Francesco di Fiore, livornese di 18 anni, finalista nel 2023 con il contest musicale di cui La Nazione è media partner che giovedì sera ha incantato pubblica e giudici del talent di Sky passando alla fase successiva con i 4 sì di Achille Lauro, Paola Lezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani e soprattutto conquistato la standing ovation dei 2 mila spettatori che gremivano l’Allianz cloud di Milano. "E’ stata un’emozione fortissima - racconta Francesco - perché non è uno scherzo passare dal seppur magico scenario del Giardino Scotto (location della finale di giugno 2023,ndr) di Pisa al palco di Sky con 2 mila persone che ti guardano, decine di telecamere e quei quattro giudici pronti a farti le pulci. Ma sono felicissimo". Il giovanissimo cantautore livornese si è presentato con una cover di Lewis Capaldi, "Before you go" ed è stato il primo a esibirsi nella puntata di giovedì scorso. Ora per lui si apre la fase dei Bootcamp che da quest’anno sarà in una versione completamente modificata: i giudici ascolteranno nuovamente i concorrenti selezionati al primo step e, per farli avanzare, da quest’anno dovranno trovare un accordo unanime.

"Mi godo il momento e l’esperienza comunque andrà, ma soprattutto - prosegue Di Fiore - resto concentrato sulla musica, visto che la prossima settimana uscirà il mio primo inedito, ‘Harry&Sally’, che racconta la storia di un amore e che ho scritto in un momento in cui si è conclusa la mia prima storia importante. Sono stato veramente male e per me che scrivo musica e testi scrivere canzoni è stata un’autentica terapia per andare avanti. Così è nato questo brano, ispirato dal film preferito della mia ex ragazza, che solo dopo ho saputo essere il film preferito da sua madre, ‘Harry ti presento Sally’". Francesco sogna ma non dimentica l’esperienza di Notti di Talento: "E’ stato un palco importante che mi ha permesso di esibirmi davanti a tanta gente. Da lì in poi ho continuato a farlo per arrivare più preparto possibile a XFactor, che ho sempre ritenuto potesse essere una vetrina fondamentale per chi vuole fare musica: ma l’esibizione in quel contesto è una biotta unica di adrenalina e per giorni ho fatto fatica a dormire".