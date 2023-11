I pisani piangono la prof Nenci. "Ha appassionato intere generazioni”

Pisa, 10 novembre 2023 – Lutto in città per la scomparsa della ex professoressa Francesca Nenci, all’età di 81 anni. L’ex docente è stata una figura di riferimento del Liceo Classico Galileo Galilei di Pisa, dove dal 1997 al 2010 ha diretto il laboratorio teatrale "La tragedia greca dal testo alla scena" poi "Mitopoiesi" curando ogni anno la traduzione e la regia di testi tragici e comici di autori greci e latini, messi in scena al teatro Verdi di Pisa ed in altri teatri d’Italia.

Francesca Nenci, laureata in lettere classiche, ha insegnato latino e greco anche nei licei classici di Volterra e Pontedera. Ha collaborato con il Dipartimento di Filologia classica dell’Università di Pisa come docente a contratto. Sentito il dolore di ex colleghi ed ex alunni, come l’assessore Filippo Bedini: "È con profonda commozione che apprendo della morte della professoressa Nenci. A lei, al suo amore per il greco e il latino e per la cultura classica, devo la passione che mi ha spinto agli studi universitari di lettere antiche e a scegliere l’insegnamento come professione - dichiara Bedini -. La professoressa Nenci è stata un’insegnante di altri tempi, che al fatto di essere molto esigente e a volte severa accostava un grande impegno nella didattica, una straordinaria capacità di coinvolgere nello studio, una rara disponibilità ad accompagnare gli studenti nell’approfondimento degli argomenti. Un’insegnante che giustamente chiedeva per quanto dava, e che faceva capire fin da subito che la scuola è qualcosa che richiede impegno, sacrificio, serietà. Le sarò grato per sempre, e penso che tutti gli studenti che hanno avuto la fortuna di incontrarla condividano questa gratitudine".

Fa eco all’assessore Bedini anche l’ex collega ai tempi del Liceo Classico di Pisa Massimo Baldacci: "Generazioni di studenti la ricorderanno con la gratitudine con cui si ricordano i Maestri con la M maiuscola - dichiara Baldacci -. Il suo lavoro sul De re publica di Cicerone resta secondo me una pietra miliare. Bellissime anche le traduzioni del Tieste di Seneca e delle Historiae di Tacito". I funerali avranno luogo in forma civile oggi alle 11 partendo dalla sala del commiato dell’impresa funebre "Biaci" di Laurenzana fino a giungere al cimitero di Fauglia.