Addio a Franca Orlandi, maestra amata da tutti

Pietrasanta (Lucca), 10 novembre 2023 – Ha insegnato a tante generazioni di versiliesi, facendosi amare da tutti per la smisurata passione per il suo mestiere che trasmetteva da dietro la cattedra. Col sorriso sulla bocca e sempre disponibile, come dimostra il suo attaccamento al mondo della scuola tanto da aver continuato a dedicarsi gratuitamente ai colleghi e agli studenti anche dopo la pensione. È stato un brutto male, di cui soffriva da tempo fino a peggiorare nell’ultimo mese, a spegnere il sorriso di Franca Orlandi, maestra elementare scomparsa al “San Camillo“ di Forte dei Marmi all’età di 77 anni. Residente sulla via comunale di Strettoia, non lontano dalle elementari “Mutti“, proveniva da una famiglia che fece la storia della frazione, basti pensare che il nonno Ezio Italo Salvatori "pagò di tasca sua il rifacimento del tetto della chiesa di Strettoia vendendo i terreni di famiglia", come ricorda Guido Bascherini. Franca aveva insegnato per circa 40 anni prendendo servizio inizialmente a Careggine e in seguito ad Arni, Marignana e per tanti anni a Vittoria Apuana.

I colleghi ancora oggi ricordano come nonostante la pensione abbia continuato ad andare a Vittoria Apuana per dar loro una mano, mentre in estate, sempre gratuitamente, dava lezioni ai bimbi di Strettoia. "Ha lottato contro la malattia come una leonessa – sottolineano i familiari – e senza mai farlo pesare agli altri". I funerali di Franca, che lascia il fratello Riccardo, il nipote Cristiano, la moglie di quest’ultimo Beatrice, la cognata Mirella, i pronipoti Nicolas e Mattia e il cugino nonché medico Sandro Sacchelli, si terranno oggi alle 14.30 nella chiesa di Strettoia.