"Frammenti di un caleidoscopio", storie in viaggio

Arriva in libreria "Frammenti di un caleidoscopio", e sarà presentato alla Sms biblio giovedì 3 aprile alle 17 a cura di Francesca Bianchi, il primo romanzo di Valeria Gallo, Capponi Editore. La storia di quattro passeggeri dello stesso volo, quattro vite che si intrecciano, per caso, ognuno con la propria ‘matrioska di cuori’, nodi da sciogliere, scelte in sospeso. Al di là dell’oceano c’è New York, pronta a regalare nuove strade tutte da percorrere.

L’aereo è pilotato da Marco, ragazzo milanese rimasto scottato dalla fine di una relazione importante e che ha deciso di non innamorarsi più. A bordo c’è Viola, giovane donna pisana che parte da sola per festeggiare il suo compleanno nella Grande Mela. Accanto a lei c’è Alba, che da Palermo sta volando verso New York nella speranza di recuperare il rapporto, fragile e delicato, con la figlia Luce che ha lì a una borsa di studio e dove vive con il suo ragazzo. Qualche fila più avanti Diego, dottorando dell’Università di Torino, ripassa gli appunti che lo aiuteranno a esporre la sua ricerca nel New Jersey dove incontrerà un vecchio amico di università. Con lui riuscirà ad aprirsi e a parlare della sua relazione con Linda, rendendosi conto che è al capolinea.

Perdono, delusione, rabbia, amore, come i vetrini colorati di un caleidoscopio, si incastreranno per creare cambiamenti e nuovi inizi. Valeria Gallo, viareggina, classe 1989, vive a Pisa e lavora come redattrice nella casa editrice dell’Ateneo. Tra una correzione di bozze e l’altra, stavolta si è messa "dall’altra parte" costruendo una storia che è anche viaggio, fisico e interiore, per ciascuno dei personaggi e per il lettore.