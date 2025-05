Forza Italia Giovani Toscana si prepara al congresso di Roma

Pisa, 14 maggio 2025 - “La delegazione di Forza Italia giovani Toscana è pronta per il congresso nazionale che si terrà a Roma il prossimo 31 maggio. Appuntamento storico per il nostro movimento, che sceglierà in sede congressuale il nuovo segretario nazionale per la prima volta nella storia”.Così Matteo Scannerini, segretario regionale FIG Toscana, che annuncia la partecipazione dei giovani azzurri della regione, all’assemblea congressuale nazionale di fine mese.

"È un onore per me guidare la delegazione giovanile Toscana, composta dai nostri quadri e dai nostri amministratori, in occasione di questo storico appuntamento. Per la prima volta siamo chiamati a scegliere il nuovo segretario del movimento giovanile. Un ringraziamento di cuore va, in primis, al nostro leader uscente, l’onorevole Stefano Benigni, che tanto ha fatto per noi. Abbiamo costruito insieme un gruppo coeso e radicato in tutta Italia. Abbiamo, sotto la sua guida, motivati dalla sua grinta e voglia di fare, raddoppiato il nostro impegno nell’esercitare il ruolo di segretari regionali per onorare ogni giorno, l’eredità valoriale trasmessa noi dal presidente Berlusconi”.

“Adesso la base del movimento”, continua Scannerini, “si esprimerà sul nuovo segretario che, chiunque sia, continuerà su questa strada di crescita e radicamento territoriale”.“Un grazie sentito anche alle nostre tre parlamentari, Deborah Bergamini, Erica Mazzetti, Chiara Tenerini e al consigliere e segretario regionale della Toscana Marco Stella per il costante supporto”.“Ricordo che il congresso non è riservato solo ai delegati, ma è aperto a tutti coloro che vogliano presenziare da spettatori. Ai ragazzi che leggeranno questo comunicato quindi diciamo, qualora fossero interessati, di non esitare a contattarci qualora volessero partecipare”.“Per concludere, alleghiamo la lista completa di tutti i delegati toscani che prenderanno parte al congresso”.

Scannerini Matteo; Basteri Matteo; Chimenti Irene; Del Sarto Gabriele; Di Vito Gioele; Fiordiliso Mario; Ganapini Maia Mabel; Mannelli Francesco; Mori Enrico Maria; Rindi Lorenzo; Volpi Daniele; Vinattieri Josè Enrique; Reggiani Michael; Bertini Alessandro; Birindelli Giulio; Cassani Simone Silvestro; Pieri Massimo; Ricci Giovanni; Bianchi Gianfilippo; Biagini Andrea; Spinelli Cesare; Batignani Filippo; Meniconi Alessandro; Salvi Alessia Paola; Migliore Rosaria; Chimenti Matteo; De Vita Antonio; Santi Lorenzo; Calugi Francesco; Dolfi Lorenzo; Sgorba Vittorio; Ardenghi Emma; Buti Annalisa