Nerazzurro è il colore. Fiordilatte e cioccolato : "Il gelato? Tutto esaurito"

La ricetta per la Serie A non è solo quella con cui mister Inzaghi ha portato alla vittoria lo squadrone nerazzurro; a quanto pare, basta solamente della spirulina con un po’ di cioccolato. Questo è il segreto della Gelateria De’ Coltelli, eccellenza artigianale del territorio pisano portata avanti da Gianfrancesco Cutelli, che grazie a pochi semplici ingredienti ha creato un gelato nerazzurro di nome e di fatto per festeggiare la promozione in Serie A. Il gusto, chiamato rigorosamente "NeroAzzurro", è stato creato con una base di fiordilatte al miele colorato naturalmente con l’alga spirulina, in modo da ottenere un colore azzurrino, e decorato con una spessa granella di cioccolato di Modica, una varietà siciliana eccellenza del nostro Paese nota per la sua sfumatura nera. "Questo gelato è un omaggio alla squadra - le parole del titolare Gianfrancesco Cutelli -, ai tifosi e allo storico risultato di aver riportato, dopo 34 anni, il Pisa in Serie A. Crearlo è stata una decisione estemporanea per non far mancare, in un giorno di festa, la nostra presenza. Un modo per celebrare questi colori e questa squadra che tocca tante persone trasversalmente, compresi dei miei carissimi amici fino a mio figlio abbonato in Curva e sua madre ancora più tifosa di lui. Il Pisa, come il gelato, ha unito tutti".

Il NeroAzzurro è stato un gusto in edizione limitata perché è apparso in gelateria soltanto sabato, in occasione della Festa del Pisa che ha portato diecimila persone sui lungarni. Ma la sua presenza non è passata inosservata e, lo scorso weekend, c’è stata letteralmente la fila per provarlo. "Siamo stati sommersi dalle richieste per assaggiare questo gelato semplice ma molto apprezzato - aggiunge Cutelli - e se ci fosse sempre la clientela che l’ha provato sabato lo terremmo in vetrina costantemente. La maggior parte dei clienti era interessato a provare il NeroAzzurro per i colori, ma è piaciuto molto anche per il gusto: devo essere sincero, mi ha fatto molto piacere". Il patron della Gelateria De’ Coltelli promette anche che il NeroAzzurro tornerà in vista di grandi occasioni di celebrazione per la città e per il Pisa. "Assolutamente lo rivedremo. Forse ci sarà modo di replicarlo già in occasione della Luminara".

Mario Ferrari