Il critico musicale pisano Marco Masoni al Salone del Libro di Torino

Pisa, 14 maggio 2025 - Ci sarà anche Marco Masoni, scrittore e critico musicale pisano, al Salone Internazionale del libro di Torino, la più prestigiosa fiera italiana dell'editoria. Domani, giovedì 15 maggio alle 17:30 nello spazio dedicato alla Sicilia (sede della casa editrice Aurea Nox e luogo cardine di Franco Battiato) presenterà il suo ultimo libro "Fino a completa guarigione", volume tematico sull'arte e la figura umana dell'artista siciliano che ha già avuto ampia eco a livello nazionale. Masoni nel libro compie analisi, indagini e riflessioni sul modus operandi di Franco Battiato, cucendo tra loro un complesso, interessante e a volte sorprendente ordito tra dichiarazioni del cantautore e interviste a suoi collaboratori e non solo. Una lente d'ingrandimento originale e diagonale su Battiato visto in studio, dal vivo, nella composizione, nel privato, nella spiritualità, nella pittura, nell'impegno sociale e altro. Il libro inoltre contiene un saggio filosofico su mythos e logos in Battiato (di Stefania Lombardi) e il saggio astrologico "Ero dell'ariete" (di Velvet). Debordante di interviste esclusive a collaboratori e amici dell'artista, il volume è impreziosito dalla prefazione di Stefano Senardi, celebre discografico collaboratore e amico del cantautore. La presentazione di giovedì si incastona in una serie di eventi pensati dalla casa editrice Aurea Nox (che al Salone si troverà allo stand 42 del primo padiglione), che da quando è nata persegue una visione evolutiva e 'laterale' rispetto alla norma: ben otto presentazioni ufficiali di suoi volumi, molti firmacopie (quello di Masoni sarà sabato 17 alle 16:00). In più domenica 18, in occasione del quarto anniversario dalla scomparsa, un'intera giornata dedicata a Battiato, ispiratore anche della nascita della casa editrice con incontri, testimonianze e interviste gestite in modo situazionista da Masoni e altri autori. «È evidente - le parole dell'autore per descrivere il suo libro - che ognuno ha il ‘suo’ Battiato. Così come ognuno ha il suo Battisti o i suoi Pink Floyd o i suoi Beatles o il suo David Bowie. È raro e difficile che artisti con carriere così lunghe o intense, cangianti e multicolori abbiano seguaci (la parola fan l'ho sempre mal sopportata, visto che i fan fanno nascere i fanatismi e usano solo la parte emotiva dell'ammirazione, a discapito della parte razionale e di quella spirituale / profonda) che amano e conoscono tutte le fasi della storia, della discografia e del contesto in cui operano. Eppure esiste un solo Battiato, anche se ognuno ha il suo Battiato. Un Battiato che, disco dopo disco, concerto dopo concerto, produzione dopo produzione, è la somma di tutto quanto conosciuto pensato fatto prima, come disse in modo mirabile in una delle sue frasi fulminanti di metà anni '90: “le mie canzoni degli anni '80 non contengono il me di oggi, ma io contengo loro”»