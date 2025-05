Biennale del Mare: Unipi protagonista. Dalla robotica al polo della logistica. Eccellenze pisane, missione a Livorno

Dalle missioni robotiche in Antartide, al monitoraggio dei mari, fino agli automi made in Pisa. Sono solo alcune delle esperienze che Unipi porta alla prima edizione della Biennale del Mare e dell’Acqua "Blu Livorno", la rassegna al via da oggi fino a sabato nel capoluogo labronico. L’Ateneo pisano è protagonista con due delle sue eccellenze: la robotica subacquea, settore di frontiera per l’esplorazione e la tutela degli ecosistemi marini, e il Polo Universitario Sistemi Logistici di Livorno, esempio concreto di formazione universitaria radicata nel territorio e attenta alle sfide della sostenibilità. "Un’occasione di grande valore per potenziare le sinergie tra università, innovazione e territorio - così il rettore dell’Università di Pisa, Riccardo Zucchi -. L’Ateneo partecipa con entusiasmo, grazie al contributo di docenti e ricercatori, in particolare attraverso il Polo Universitario Sistemi Logistici di Livorno, che unisce una solida offerta formativa a una collaborazione crescente con il territorio, anche sui temi della Blue Economy". Stamani il rettore Zucchi parteciperà infatti alle 11,15 alla tavola rotonda di apertura dei lavori scientifici in programma all’Accademia navale di Livorno. Domani il Polo Universitario Sistemi Logistici di Livorno avrà uno stand nella Terrazza Mascagni e uno spazio espositivo negli Hangar Creativi. Qui, sempre domani alle 9,30 Nicola Castellano interverrà al convegno "Logistica e sostenibilità" e alle 15 all’Acquario di Livorno, il Polo sarà coinvolto nel laboratorio di simulazione sulla sicurezza nei porti. Infine, alle 9 allo Scoglio della Regina, parteciperà all’incontro su "Ricerca e innovazione per il mare e l’ambiente". La robotica subacquea sarà al centro di tre eventi. Oggi alle 14,15 allo Scoglio della Regina, Andrea Caiti su "La robotica subacquea: le sfide"; domani alle 14,30 all’Accademia Navale Andrea Munafò su "robot subacquei che navigano sotto i ghiacci polari", dedicato alle missioni in Antartide e venerdì 16 maggio alle 10 allo Scoglio della Regina Riccardo Costanzi su attività di monitoraggio della biosfera costiera con i robot autonomi dell’Ateneo.