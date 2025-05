Ruba di notte in un’azienda, arrestato mentre carica la merce sul furgone

Calcinaia (Pisa), 14 maggio 2025 – Colto in flagrante mentre cercava di caricare pacchi di mattonelle su un furgone rubato, un 28enne di origine straniera è stato arrestato nella notte tra il 9 e il 10 maggio dai carabinieri per furto aggravato e ricettazione. Il tentato colpo è avvenuto all'interno di un'azienda nel comune di Calcinaia, in provincia di Pisa. A far scattare l'allarme è stato lo stesso titolare dell'impresa, che - collegato al sistema di videosorveglianza - ha notato la presenza sospetta di alcune persone nei capannoni. Immediata la segnalazione alla Centrale operativa dell'Arma, che ha attivato una pattuglia in zona. L'intervento dei militari è stato tempestivo: giunti sul posto, hanno sorpreso il giovane intento a caricare la merce su un furgone, aiutato da due complici che, alla vista dei carabinieri, sono riusciti a fuggire facendo perdere le proprie tracce