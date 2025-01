"Fornire supporto a cittadini e commercianti"

"Questa è una zona complicata, complessa, dove si registrano numerosi fenomeni di criminalità. Auspico che dopo i primi due mesi di istituzione l’ordinanza prefettizia possa essere prorogata". Il vicepresidente vicario di Confcommercio, Alessandro Trolese, a pochi giorni dal via della misura di prevenzione speciale della zona rossa rilancia e avverte che il quartiere è da tempo al centro di polemiche per episodi di degrado e criminalità e invita a non immaginare questa misura come una soluzione una tantum ma a strutturarla nel tempo. "Da anni - spiega Trolese - si osserva un progressivo rischio di spopolamento della zona e molte attività commerciali chiudono sempre più presto per il timore che cresce con il calare del buio". Per questo, osserva il dirigente di Confcommercio, "noi confidiamo che questa misura venga prolungata perché è un primo passo per cercare di restituire serenità a chi vive e lavora nel quartiere: è necessario invertire la tendenza allo spopolamento di attività commerciali e residenti e fornire rassicurazioni sempre maggiori, sia ai commercianti che operano in loco che ai cittadini". Per farlo, conclude Trolese, "servono controlli approfonditi e specifici su chi viola e non rispetta le regole, con l’obiettivo di fermare violenze e gravi episodi ormai diventati abituali nell’area della stazione" e restituire al decoro una zona dove insiste la principale porta di accesso alla città con circa 20 milioni di passeggeri che ogni anno transitano dalla stazione ferroviaria per motivi di lavoro, studio o turismo.