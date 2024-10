Formazione: l’Università pronta a inaugurare il Teatro didattico di Ateneo

Pisa, 17 ottobre 2024 – Venerdì 18 ottobre, dalle 15.30 alle 16.30, nell’aula magna Polo Carmignani dell’Università di Pisa (in piazza dei Cavalieri, 6) si terrà l’inaugurazione del Teatro didattico di Ateneo. Saranno presenti Giovanni Paoletti, in qualità di prorettore alla Didattica, Mario Morroni ed Eva Marinai, docenti del Teaching and Learning Center ei due formatori dell’iniziativa Cristina Lazzari e Franco Farina.

Il Laboratorio di Teatro Didattico è una nuova esperienza formativa dell’Università di Pisa aperta a studentesse e studenti, dottorande e dottorandi di ogni settore disciplinare. I partecipanti a questa prima questo prima edizione seguiranno le attività di laboratorio tenute da operatori teatrali professionisti, focalizzate sul tema “Genere, differenze, intelligenza artificiale”.

Gli obiettivi del laboratorio sono di aiutare a sviluppare tecniche interpretative ed espressive, abilità di parlare in pubblico, competenze oratorie, di scrittura, di dizione, di reading e di narrazione (storytelling), competenze mimico-gestuali e di movimento, il tutto attraverso metodi di gestione emotiva e di comunicazione.

“Oltre che nell’acquisizione di sensibilità, abilità e competenze artistiche, il teatro è fondamentale come strumento pedagogico trasversale, anche come strumento privilegiato di integrazione, inclusione, pari opportunità”, sottolineano la professoressa Eva Marinai e il professore Mario Morroni, direttori del Laboratorio di Teatro Didattico.

“Siamo fra i pochi Atenei in Italia ad avviare una simile sperimentazione che si inserisce però a pieno titolo negli obiettivi del Ministero dell’Università e della Ricerca e del Ministero dell’Istruzione e del Merito che negli ultimi anni hanno sollecitato scuole e università a seguire percorsi alternativi di apprendimento – aggiunge la professoressa Elettra Stradella direttrice del Teaching and Learning Center (TLC)– speriamo moltissimo che le domande arrivino da ogni corso di laurea, scientifico e umanistico, e la scelta dell’argomento di quest’anno va proprio in questa direzione”. Il Laboratorio di Teatro Didattico è una iniziativa del Teaching and Learning Center in collaborazione con il Centro per l’Innovazione e la Diffusione della Cultura (CIDIC).