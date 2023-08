Fondi europei ai Comuni "A Pisa progetti finanziati Inalterati i 65 milioni Casa, sport e asili nido"

di Gabriele Masiero

"La rimodulazione decisa dal Governo dei fondi del Pnrr non avrà alcun impatto sui progetti per la città che dunque vanno avanti secondo il cronoprogramma degli interventi già prestabilito". Lo assicura il sindaco Michele Conti dopo l’allarme lanciato in questi giorni da Regioni e Comuni per i tagli decisi dall’esecutivo ad alcune linee di finanziamento. "Complessivamente – sottolinea Conti – restano inalterati i 65 milioni di euro di finanziamenti che abbiano ottenuto per interventi di rigenerazione urbana, alcuni già ultimati, ma anche quelli legati alla qualità dell’abitare, al bando sport e inclusione sociale e al piano scuole e asili nido". Il governatore toscano, Eugenio Giani, ha invece manifestato "grande preoccupazione per i tagli che vanno a colpire il maxi piano regionale di contrasto all’erosione costiera che riguarda anche la provincia di Pisa".

Rigenerazione urbana. Interventi per 20 milioni di euro così suddivisi: 5,1 milioni per la nuova piscina comunale a Barbaricina; 2,5 per il restauro delle aree e delle mura urbane limitrofe alla Cittadella Galileiana e al Parco Urbano degli Arsenali Repubblicani; 1,5 per la pista ciclabile di collegamento tra il centro storico e il Parco di San Rossore sul viale delle Cascine; 1,5 milioni per lastricati e la riqualificazione di alcune vie del centro storico; 900 mila euro per il restauro dell’ex chiesa della Qualquonia; 750 mila per il restauro dell’ex serbatoio dell’acquedotto e del bastione del Barbagianni; 700 mila euro per il restauro e recupero dei camminamenti in quota del Giardino Scotto (intervento già realizzato), 7 milioni per la riqualificazione del Parco Urbano e Archeologico della Cittadella (inizio lavori a settembre). Bando sport e inclusione sociale. Due nuove palestre (una per il pugilato e l’altra per basket e volley) in via Vecellio al Cep (3,9 milioni di euro). L’inizio del cantiere è previsto a settembre. Saranno anche realizzati una tribuna per il pubblico, un ampio parcheggio e un’area verde esterna, oltre a marciapiedi e strade di distribuzione.

Costruzione nuove scuole e piano asili nido. Rifacimento della scuola media ’Pisano’ a Marina di Pisa (4,8 milioni) e ricostruzioni degli asili ’Toniolo’ a Porta a Lucca (1,3 milioni), ’San Biagio’ a Cisanello (1,3 milioni) e quello de I Passi (1,6 milioni), ma anche riqualificazioni funzionali dell’asilo nido al Cep (305 mila euro), del ’Betti’ a Don Bosco (450 mila) e riqualificazione della palestra alla scuola media ’Mazzini’ a Porta a Lucca (520 mila euro ). L’inizio dei lavori al ’Betti’ e al nido del Cep è previsto a novembre (consegna entro l’estate 2025). Per la ricostruzione dei tre nuovi asili i lavori inizieranno a novembre (consegna entro il 2026). Per la scuola media ’Pisano’ i lavori inizieranno a inizio 2024, per terminare entro il 2026. L’aggiudicazione dei lavori per la palestra delle Mazzini è prevista entro fine anno.

Programma per la qualità dell’abitare. L’inizio dei lavori per interventi complessivi intorno ai 47 milioni di euro (comprensivi di altri finanziamenti extra Pnrr) è previsto a gennaio. Saranno pubblicate entro il 6 ottobre la gare per il fabbricato di via Garibaldi; "Dopo di noi" in via Contessa Matilde; riqualificazione percorso park scambiatore Pietrasantina-via Manin; Opere di urbanizzazione Pisanova e Rindi; Parco di via Pungilupo.