Fondazione Arpa premiata con il Gonfalone d'Argento per la ricerca e la formazione

Il silenzio è d’oro, ma l’Arpa è d’argento. La Fondazione Arpa è stata premiata ieri con il prestigioso Gonfalone d’Argento, la massima onorificienza del Consiglio Regionale della Toscana.

La onlus, fondata nel 1992 da Franco Mosca e diretta dal 2020 da Luca Morelli e che ha come presidente onorario il tenore Andrea Bocelli, è stata premiata per la sua capacità di promuovere la ricerca scientifica e la formazione sanitaria a beneficio della collettività.

La cerimonia si è aperta con un’esibizione musicale sulle note di Mozart, onorando l’idea della fondazione - presente fin dal nome - di coniugare la medicina e la salute con aspetti culturali e sociali: componendo una melodia che possa "risanare gli uomini e accompagnare il cambiamento".

"La Fondazione Arpa incarna al meglio i valori della Toscana - ha detto il presidente del Consiglio Regionale, Antonio Mazzeo - sempre all’avanguardia nel campo medico e della ricerca per tendere una mano a chi soffre. Questo riconoscimento è il segno dell’attenzione profonda a chi non vuole lasciare indietro nessuno".

Alla premiazione, che si è tenuta eccezionalmente nella Sala delle Baleari per omaggiare la città dove la Fondazione Arpa è nata, ha partecipato anche il sindaco di Pisa Michele Conti, che ha definito il Gonfalone come un "riconoscimento che valorizza una fondazione importante che tanto ha fatto per la città con iniziative, eventi e solidarietà e che rende onore a Pisa".

Anche il consigliere regionale di Fratelli d’Italia e membro della Commissione Sanità Diego Petrucci è intervenuto alla premiazione, rilanciando un progetto congiunto per potenziare la formazione che potrebbe contribuire a "rendere Pisa un capoluogo del Mediterraneo".

Nello specifico, Petrucci ha aggiunto che "la capacità di Arpa di intercettare linee di sviluppo è una qualità che le istituzioni devono imitare. Per questo stiamo portando avanti da alcuni mesi un piano, i cui dettagli saranno definiti all’inizio dell’anno nuovo, nel quale Consiglio Regionale e Comune di Pisa affiancheranno la Fondazione nel raccogliere fondi per valorizzare e promuovere progetti di formazione e ricerca che attraggano cervelli su Pisa".

A ritirare l’onorificenza Luca Morelli, presidente della Fondazione Arpa, che ha espresso gratitudine "per un riconoscimento così importante". "In tutti questi anni - ha spiegato il presidente della onlus e direttore della chirurgia generale universitaria di Aoup - abbiamo cercato di mantenere un approccio in linea con l’idea del nostro fondatore, il professor Mosca. Questo riconoscimento lo dedichiamo a lui, al nostro maestro, a colui che ha voluto fortemente la nascita della Fondazione senza il quale tutto questo non sarebbe stato possibile".