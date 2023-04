Fogg in "Apnea" debutta live al Caracol Club

Un ‘racconto lungo’ confluito in un primo album dalle mille sfaccettature, che viaggia attingendo da ascolti e ispirazioni diverse. Fogg, al secolo Alberto Baroni, firma "Apnea" (Pulp Dischi), dallo scorso 31 marzo su tutte le piattaforme digitali. Disco che si prepara, domani sera alle 22 (venerdì 7 aprile), al debutto live al Caracol di via Cattaneo. Un evento speciale che vedrà Fogg sul palco con una band e tanti amici. Fogg è un progetto che affonda le radici nella musica colta e tocca sonorità molto differenti tra loro. Un sound ibrido, stratificato, fatto di pop, ma anche di cantautorato, black music ed elettronica contemporanea, dove tastiere e controllers accompagnano la voce e il sax in modo naturale.

"La mia è una formazione classica. La musica l’ho incontrata da bambino, attratto come molti coetanei dalla batteria. Ma a Pontedera, all’Accademia Musicale Glenn Gould di Pontedera, sono stato dirottato sul sax. Una scelta fatta quasi a caso che ha segnato, però, la mia vita".

Di lì al Conservatorio Cherubini di Firenze il passo è stato veloce. Il brano che dà il titolo all’album, "Apnea", parla di chi è stanco di lottare ma non ha accumulato dentro di sé nessuna rabbia o risentimento.

"Al contrario è la canzone di chi decide di tuffarsi nell’oceano per lasciarsi portare via dal mare del destino. È uno dei primi brani che abbia mai scritto e, nonostante tutto, sopravvive all’evoluzione del mio gusto musicale. Sono molto affezionato a questa canzone e forse è proprio questo il motivo che mi ha spinto a dare lo stesso nome all’intero disco. Con ‘Peccato’, invece, mi emoziono ogni perché mi riporta ad un episodio della mia vita. E poi c’è il divertimento puro con ‘(S)hit’, scanzonata, menefreghista, una vera valvola di sfogo. Rappresenta quei giorni in cui voglio soltanto staccarmi dagli schemi, dalle regole, evadere o semplicemente non pensare. Fare soltanto quello che mi va".

Fogg – che il 13 aprile presenterà il disco anche a Milano – ama moltissimo la dimensione live: "Non mi fermo mai". Nel corso della sua carriera ha partecipato alle edizioni 2017 e 2021 del Rock Contest di Controradio ottenendo il secondo premio dell’edizione più recente. Nel 2018 è stato tra i vincitori di "Mai in silenzio: la musica contro la violenza di genere". Si è esibito al Combo Social Club, al Nof, al Glue Alternative Concept Space di Firenze, al Caracol di Pisa nonché in numerosi altri club toscani. Nel 2020 ha partecipato come artista al Reset Festival di Torino vincendo l’Underdog Contest del Lumen Festival di Vicenza. L’estate 2021 lo ha visto impegnato in un mini-tour di 9 date in Toscana. Nella serata di domani sera al Caracol sarà possibile acquistare ‘Apnea’ anche in formato fisico, in una speciale edizione limitata di 150 copie numerate a mano su vinile.

Francesca Bianchi