Filosofia della concretezza: "La strada per realizzarsi?. Passa dai nostri valori"

"Io dico sempre che se abbiamo un problema e non sappiamo come affrontarlo è perché non abbiamo trovato il filosofo giusto che ci illumini la via". Una vera e propria filosofia di vita quella di Benedetta Santini, psicologa e influencer nota come "filosofia e caffeina" sui social dove conta oltre 220mila follower ai quali racconta la filosofia e le sue implicazioni con la realtà, che ieri è stata ospite della Scuola Sant’Anna per un evento di orientamento alle scelte universitarie.

Santini, oggi i giovani sono più indecisi per il loro percorso di vita?

"Indubbiamente sì ma il motivo è semplice: rispetto al passato hanno più opzioni di scelta. Consideri che buona parte del mio pubblico sono persone sui 40 anni che spesso mi dicono quanto rimpiangono di non aver avuto una scelta di lavoro. Oggi ci sono opzioni e siamo più facilmente disorientati".

E la filosofia può fare da bussola?

"Esattamente, ciò che ho capito dai miei studi è che il ruolo del pensiero filosofico è indagare quei principi e valori che aiutano a costruire una bussola per orientarsi. Un bussola con le lancette non guarda verso l’esterno, ma verso il nostro interno".

In che senso?

"Il nostro orientamento deve essere interiore e si struttura attraverso alcuni step ben precisi: il primo è capire la tua ambizione, i tuoi valori e quindi capire chi sei, arrivando dunque a una comprensione maggiore di te".

E tutto questo come può aiutare a orientare le scelte di vita?

"Una volta che si capiscono i propri valori e quanta priorità dare loro, riusciamo ad avere ancora più chiaro quale sia l’affinità tra ciò che ci sentiamo dentro e ciò che vogliamo fare nella vita. Raggiungere ciò che Seneca chiamava il ‘perfezionamento morale’: arrivare ad avvicinarsi il più possibile tra quello che senti di essere e quello che vuoi diventare. In questo modo raggiungi la soddisfazione".

Tutto questo come si traduce nelle scelte di vita?

"Dando priorità ai valori che ci appartengono, sentendo quello che abbiamo dentro e capendo le nostre affinità, possiamo compiere delle scelte concrete: che non soltanto seguono il cuore ma sono supportate da fatti".

Ma oltre all’orientamento la filosofia come può aiutare nella vita di tutti i giorni?

"A porci domande e darci risposte. I filosofi sono persone che, secoli o millenni prima di noi, si sono posti le domande che ci facciamo anche noi oggi e hanno cercato le soluzioni più concrete e soddisfacenti. Per questo io dico sempre che se abbiamo un problema e non sappiamo come affrontarlo è perché non abbiamo trovato il filosofo giusto che ci illumini la via".