Fiaccolata 3 maggio per Barbara Capovani, tutta Italia in piazza per la psichiatra uccisa a Pisa

Firenze, 2 maggio 2023 – L’Italia scende in piazza per Barbara Capovani. Mercoledì 3 maggio sono previste in tutta la penisola, da Milano a Messina, moltissime fiaccolate in ricordo della psichiatra uccisa a Pisa lo scorso 21 aprile. Le manifestazioni, indette con il sostegno degli Ordini Provinciali dei Medici e della Società Italiana di Psichiatria (Sip), con il supporto di altre società professionali e scientifiche, mirano a sensibilizzare la popolazione e le istituzioni sul tema della violenza nei luoghi di lavoro della sanità: nell’ultimo anno, solamente in Toscana, sono stati oltre 1.200 i medici e gli infermieri aggrediti.

Gli psichiatri: “Lavoriamo tra pericoli e angoscia”

"L'omicidio della nostra collega Barbara ci ha aperto definitivamente gli occhi di fronte ad una condizione drammatica che ognuno di noi vive quotidianamente in prima linea e a ogni livello nei contesti di cura”, commenta il presidente della Società Italiana di Psichiatria (Sip) Emi Bondi. “Le nostre strutture, così come quelle della sanità in genere, sono diventate luoghi di pericolo e di angoscia”. Gli specialisti segnalano come la psichiatria sia da anni esposta a tagli di risorse e a ridimensionamenti delle strutture. Inoltre, “l'incremento degli invii ai Servizi Psichiatrici degli autori di reato sta spostando i problemi delle carceri e delle strutture che hanno sostituito gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari - le cosiddette REMS - sulle altre strutture della Psichiatria costringendola a occuparsi di chi non può stare alle regole di una normale convivenza”, segnalano in una nota gli psichiatri. “Questo stato di cose è una condizione non più accettabile e la mancanza di soluzioni a tali problemi non più rimandabile”, conclude Bondi.

Fiaccolata 3 maggio, tutte le manifestazioni in Italia

Al momento le città coinvolte sono Pisa, Milano, Torino, Bologna, Cagliari, Palermo, Roma, Teramo, Ragusa, Napoli, Genova, Bari, Perugia, Catania, Siracusa, Bolzano, L'Aquila, San Benedetto del Tronto, Messina.

Fiaccolata 3 maggio a Pisa, ora e luogo del ritrovo

La fiaccolata del 3 maggio a Pisa partirà alle ore 20:00 da piazza Vittorio Emanuele II. La manifestazione, indetta dall'Intersindacale della Dirigenza dell'Area Sanità Toscana, in accordo con le rappresentanze sindacali nazionali della dirigenza, la Federazione Nazionale e Regionale degli Ordini dei medici e degli odontoiatri, la Federazione Nazionale e Regionale dei Medici di Medicina Generale, proseguirà poi per le vie del centro.

"La dottoressa Barbara Capovani è stata l'ennesima vittima del suo lavoro, un lavoro che nonostante abbia la finalità di curare e aiutare il prossimo, sta diventando sempre più difficile e pericoloso, come dimostrano le tante, troppe aggressioni ai sanitari - si legge in un comunicato congiunto - Le associazioni sindacali della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria della Toscana, unite nel dolore e nell'indignazione per l'inaccettabile scomparsa della collega, chiedono a tutti, ad ogni lavoratore, cittadino, rappresentante di istituzioni, senza distinzione di credo o appartenenza, di partecipare al dolore della famiglia e della comunità, unendosi alla silenziosa fiaccolata che si svolgerà a Pisa il 3 maggio a partire dalle ore 20 da piazza Vittorio Emanuele II. Confidiamo che tanti facciano sentire la propria solidarietà in questa occasione e per quanti non potranno essere presenti a Pisa, una piccola luce sul balcone o sul davanzale della finestra potrà dimostrare che non si resta indifferenti di fronte a quanto successo. Una piccola luce nella speranza che non succeda mai più e che questa morte non sia avvenuta invano".