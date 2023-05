Psichiatra uccisa, il ricordo al concerto del 1 maggio: "Salute mentale, nulla è cambiato”

Roma, 2 maggio 2023 – Barbara Capovani ricordata al concerto del primo maggio a Roma organizzato dai sindacati. “L'anno scorso ho parlato di salute mentale, forse dovrei parlare d'altro, ma non è cambiato nulla": con queste parole Mr. Rain ha introdotto l'esecuzione di "Supereroi", il brano con cui, a sorpresa, si è classificato terzo all'ultima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo.

Poco prima la conduttrice Ambra aveva reso omaggio alla psichiatra Barbara Capovani, 55 anni, uccisa da un ex paziente dimesso dopo un Tso; e proprio la figlia Alice ha ricordato la madre utilizzando l'espressione: "Era il mio supereroe che lottava per gli altri", un dramma che in Italia ha fatto scattare un dibattito su salute mentale e sicurezza.

La vicenda di Barbara Capovani e l’omicidio avvenuto a Pisa arrivano dunque sul palco del concerto, che tradizionalmente occupa tutta la giornata del primo maggio anche in tv, in diretta Rai. E proprio in diretta Rai, sul palco, è stata proposta la foto della psichiatra uccisa durante il ricordo di Ambra Angiolini.