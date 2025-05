Bari-Pisa, polverizzati gli oltre 5 mila biglietti per i maxischermi

Pisa, 3 maggio 2025 – Sono terminati in poco più di due ore gli oltre 5 mila tagliandi a disposizione dei pisani che non posseggono l'abbonamento alla stagione in corso (che sono 4950 e hanno diritto all'accesso all'Arena presentando la tessera).

Lo ha comunicato ufficialmente in serata il Comune spiegando che sono "tutti esauriti i tagliandi gratuiti che la prefettura ha disposto per permettere l’accesso all’Arena Garibaldi, in occasione della partita Bari-Pisa in programma per domani alle 15, pertanto il punto di distribuzione allestito oggi al parcheggio di via Paparelli dalla polizia municipale domattina resterà chiuso". I cancelli dello stadio apriranno alle 13.