Giostra, l’Estrazione delle Carriere e il Giuramento dei Capitani

Arezzo, 28 agosto 2025 – Domenica 31 agosto prima cerimonia ufficiale per la 148esima edizione della Giostra del Saracino. Appuntamento alle 11.00 in Piazza del Comune con la cerimonia di Estrazione delle Carriere e Giuramento dei Capitani per l’edizione della Giostra del Saracino di domenica 7 settembre.

Di seguito il programma della cerimonia:

Ore 10.30 Ritrovo dei figuranti in Piazza della Badia

Ore 10.45 Corteo degli armati per raggiungere il Palazzo dei Priori percorrendo Via Cavour, Piazza S. Francesco, Via Cesalpino e Piazza del Comune

Ore 11.00 Consegna dello “scettro” da parte del Sindaco al Maestro di Campo;

- i paggetti dei quartieri estraggono l’ordine delle carriere;

- giuramento dei Capitani dei quartieri;

- la Lancia d’Oro viene portata in Cattedrale dove rimarrà fino al giorno della Giostra

Ore 12,15 Dalla cattedrale i quartieri fanno ritorno alle rispettive sedi.

Da lunedì 1 a mercoledì 3 settembre dalle 16.30 alle 19.30 in Piazza Grande si svolgeranno le Prove dei Giostratori secondo l’ordine di carriere estratto. Giovedì 4 settembre a partire dalle 17.00 è in programma la Simulazione di Gara che vedrà i giostratori misurarsi contro il Buratto con un unico tiro: secondo l’ordine di carriere estratto prima correranno le riserve dei quattro quartieri e a seguire i giostratori titolari. Venerdì 5 settembre alle 21.30 Prova Generale dedicata alla memoria di Pier Ferruccio Romualdi mentre sabato 6 settembre alle ore 11.30 in Piazza San Francesco si svolgerà la Cerimonia di Bollatura dei Cavalli e Investitura dei Giostratori