Caos tagliandi Bari-Pisa all’Arena, il Comune: “Biglietti per maxi schermo decisi da prefettura”

Pisa, 3 maggio 2025 – "Le modalità di accesso allo stadio per assistere alla partita Bari-Pisa all'Arena sono state decise in base alle direttive fornite dalla prefettura di Pisa durante il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, dove è stato indicato il biglietto come strumento per accedere allo stadio". Lo ha precisato l'amministrazione comunale dopo il formarsi di lunghe code e l'esplosione di malumori in corso in via Paparelli dove si sono riversate migliaia di persone in cerca del ticket.

"Il Comune - è stato poi spiegato - ha proceduto alla stampa dei tagliandi necessari per garantire l'affluenza dei tifosi verso i 5 maxischermi allestiti per la partita di domani all'Arena Garibaldi fino alla capienza massima consentita". Infine, è stato rivolto ai cittadini un invito a "non presentarsi tutti insieme ma di ritirare, massimo 4 tagliandi a persona, in via Paparelli, tra oggi fino alle 19.30 e domani dalle 9 fino a esaurimento: chi ha l'abbonamento non avrà bisogno del tagliando". La stampa dei tagliandi è stata eseguita dalla tipografia comunale e questo in qualche caso ha inevitabilmente rallentato le operazioni a causa dell'ingente quantitativo di biglietti da stampare in pochissimo tempo.