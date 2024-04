Festival della Robotica al via. L’anteprima a Pontasserchio

Entra nel vivo il Festival della Robotica 2024, oggi e domani presente all’Agrifiera di Pontasserchio per l’anteprima dedicata alla robotica in agricoltura. Il Festival che avrà il suo ‘cuore’ a Pisa dal 24 al 26 maggio, torna anche quest’anno all’Agrifiera per mostrare le innovazioni sul fronte dei robot impiegati nel mondo agricolo. Oggi e domani previsti due seminari, organizzati dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Agro-ambientali dell’Università di Pisa e dal Comune di San Giuliano Terme. Oggi focus “Robotica e verde urbano: aggiornamenti sulle recenti innovazioni”, su tutti i più attuali robot rasaerba disponibili sul mercato, dispositivi elettronici a batteria per uso domestico con aree delimitate da cavi fisici, le più evolute macchine per uso professionale nel verde sportivo che adottano sistemi di posizionamento satellitare molto precisi e riescono e lavorare su traiettorie programmate. I robot saranno installati e messi in funzione nell’area esterna alla sala convegni. Il secondo intervento, domani , si intitola “Robotica e agricoltura: quale futuro è già disponibile adesso?” e descriverà le applicazioni attuali e future della robotica e automazione in agricoltura. Protagonisti i robot sviluppati nell’ambito del progetto SMAS. Gli appuntamenti sono organizzati dal professor Marco Fontanelli, del Dipartimento di Agraria dell’Università di Pisa. Ai due eventi, che si terranno dalle 10 alle 13, saranno inoltre presenti gruppi di studenti dall’Università di Pisa e di Firenze e dall’Istituto “E. Santoni” di Pisa.