Festival della Robotica: Pisa pronta a tornare capitale della divulgazione scientifica

Pisa, 17 aprile 2024 – Si avvicina l’edizione 2024 del Festival della Robotica, l’evento di divulgazione scientifica che vuole presentare a Pisa, da venerdì 24 a domenica 26 maggio, sfide, risultati e applicazioni in tema di robotica e di intelligenza artificiale, richiamando l’attenzione di un pubblico ampio e trasversale, con particolare attenzione per studentesse e studenti, già dalle scuole primarie. Tutti gli eventi del Festival della Robotica prevedono l’ingresso libero, secondo le indicazioni rese note di volta in volta, e saranno ospitati in numerose location, raggiungibili con facilità a piedi e con i mezzi pubblici dalle stazioni ferroviarie di Pisa.

Il Festival della Robotica, organizzato dalla Fondazione Tech Care, è sostenuto da Giunta Regionale Toscana, Consiglio Regionale Toscano, Comune di Pisa, Università di Pisa, Scuola Superiore Sant'Anna, Scuola Normale Superiore, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, Fondazione Pisa che, anche per questa edizione, ha confermato il suo contributo, Fondazione Arpa, a cui si aggiungono aziende, enti, associazioni di categoria delle città coinvolte negli eventi che anticipano o che seguono la “tre giorni” di Pisa.

Per il 2024 i settori che rappresentano la struttura portante del Festival della Robotica si confermano arte, cultura, cinema, medicina, ingegneria, economia, con l’aggiunta di mare ed enologia. In tutti i contesti, il Festival presenta risultati e ambizioni della ricerca nell’innovazione declinata come robotica e intelligenza artificiale, con l’intento di aiutare le persone in numerosi aspetti della vita quotidiana. Il Festival della Robotica sarà ospitato nelle sedi di Stazione Leopolda, Arsenali Repubblicani, Cinema Arsenale, Canale dei Navicelli, Unione Industriale Pisana. Un programma denso di appuntamenti, aperto con due eventi: il primo, nel pomeriggio di venerdì 24 maggio, sarà un dibattito pubblico sui grandi temi della sicurezza, della pace, della sostenibilità ecologica, del lavoro nell’era dei robot; l’altro, nella serata, consisterà in una esibizione di tecnologie robotiche indossabili per la vita di tutti i giorni e per lo sport.

Agli eventi inaugurali, sempre del pomeriggio di venerdì 24 maggio, sono attese personalità come il sindaco di Pisa Michele Conti; l’assessore del Comune di Pisa Frida Scarpa; il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani; il presidente del Consiglio regionale toscano Antonio Mazzeo; la presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche Maria Chiara Carrozza; il docente di Filosofia Morale dell’Università di Pisa Adriano Fabris; il direttore del MIT Senseable City Lab a Boston Carlo Ratti; il direttore generale della Robotica di Amazon, Stefano La Rovere; lo chief scientist and VP di Uniphore Roberto Pieraccini.

Numerosi gli ospiti, come Oussama Khatib, docente della Stanford University, considerato uno dei massimi esperti la mondo nel campo della robotica, atteso al Festival nel pomeriggio di sabato 25 maggio, al Cinema Arsenale di Pisa, per partecipare e commentare la proiezione del docu-film “OceanRace”, insieme ad Antonio Bicchi, docente dell’Università di Pisa, e a Paolo Dario, professore emerito della Scuola Superiore Sant'Anna.

“Il Festival della Robotica che stiamo preparando – spiega il direttore scientifico Mauro Ferrari - vuole arrivare ad attrarre strati sempre maggiori della cittadinanza, ampliando il numero delle aree tematiche (il mare e il vino sono quelle nuove) e andando a sviluppare il tema dell’innovazione anche nei contesti territoriali dove queste attività si svolgono. Lo faremo dando la parola a esperti di fama internazionale, che sapranno farsi capire con un linguaggio comprensibile a tutti e faremo in modo che i visitatori possano interagire sia con gli esperti, sia con i robot e i loro simulatori in esposizione. Costruiremo un ‘training village’ con i simulatori dei robot chirurgici e chiunque potrà sedere alla consolle come fa il chirurgo. Affronteremo temi come la robotica aerospaziale, il riutilizzo del cibo, gli animaloidi per il monitoraggio ambientale e ospiteremo scolaresche per mostrare droni subacquei, ma anche film cult sulla robotica e sull’intelligenza artificiale, sui quali potranno discutere con docenti esperti di cinema e di tecnologie. Possiamo contare sulla presenza di tanti autorevoli protagonisti della robotica mondiale, molti locali, ma anche su qualche ospite d’eccezione come Oussama Khatib della Stanford University, ‘padre’ del robot OceanOne, che cambierà in maniera radicale il modo di esplorare gli abissi marini. Naturalmente tutto questo è reso possibile dal sostegno concesso alla Fondazione Tech Care da istituzioni ed enti ai quali va fin da ora il mio ringraziamento”.

Il programma generale, in via di definizione, comprende ulteriori appuntamenti. L’anteprima è in programma martedì 30 aprile all’Agrifiera, a San Giuliano Terme, per mostrare quale supporto possa fornire la robotica all’agricoltura.