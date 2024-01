Festa per gli undici anni di "Mds". Un best seller in edizione speciale

Compie undici anni la casa editrice MdS, e ha deciso di festeggiare aprendo le porte della sua nuova sede, ad Avane (via di Bruceto 12), domani a partire dalle ore 17. Per questa occasione Mds ha deciso di offrire ai suoi lettori un’edizione speciale del suo "best-seller" (cinque ristampe e oltre 1200 copie vendute) "Mia Story". Dall’abbandono all’amore, scritto dalla giornalista Francesca Petrucci, con le illustrazioni della talentuosa Daniela Sbrana.

Questo libro, apprezzato dai più piccoli, ma preziosa lettura anche per gli adulti, uscito nella sua prima edizione a dicembre 2013, affronta il tema dell’abbandono, e dell’adozione, dei nostri amici a quattro zampe, attraverso la storia della cagnolina Mia, che conoscerà prima la difficile realtà del canile, per poi trovare il calore di una famiglia che, accogliendola, si amplierà, mostrando come sia proprio l’accoglienza e la diversità a creare il vero amore.

"Decisi di pubblicare Mia Story immediatamente – dichiara Sara Ferraioli, presidente della casa editrice – il testo mi aveva emozionato e la storia era convincente; quello che non potevo immaginare e che non avrei mai creduto, è che il libro, oltre a diventare il nostro best seller, incontrasse il favore di cosi tante persone, delle insegnanti, dei responsabili di associazioni cinofile e dei semplici lettori e che così in tanti chiedessero di fare incontri e presentazioni. Mia Story è stato anche al centro di un bellissimo progetto educativo che ha coinvolto numerose scuole del territorio, riguardante proprio il tema dell’abbandono ’Se mi lasci non vale’. Per questo ho voluto riproporre ai nostri lettori questo libro, che era nuovamente esaurito, non con una semplice ristampa, ma in una nuova edizione".

Il testo, contenente la prefazione "Un cane per amico" del dog-trainer Simone Dalla Valle, si arricchisce così in questa edizione anniversario sia di nuovi disegni originali dell’illustratrice, che di una parte inedita, dedicata alla famosa leggenda del "Ponte dell’Arcobaleno". "Ho voluto inserire un capitolo nuovo – aggiunge Francesca Petrucci, autrice che da sempre si occupa dei diritti degli animali – per affrontare anche il delicatissimo tema del distacco e del dolore che comporta la perdita dei nostri amati amici, così difficile da spiegare ai bambini, e non solo. Ma state tranquilli! Non è una storia triste, anzi, questa è una storia d’amore, un amore indistruttibile e ineguagliabile: quello che lega gli animali agli umani, un dono immenso, da considerarsi una grandissima fortuna. Sempre".

Insieme all’autrice Francesca Petrucci, interverrà Lucia Scatena (vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di San Giuliano Terme). Le letture saranno a cura di Daniela Bertini (Associazione Il Gabbiano). Un piccolo omaggio in regalo con il libro, una ricca merenda per i più piccoli e un brindisi per tutti i partecipanti!

Alessandra Alderigi