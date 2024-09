Festa di San Michele Arcangelo alla Verruca

L’Associazione Culturale Il Mosaico, con il contributo economico e il patrocinio dei Comuni di Calci e Vicopisano, in collaborazione con l’Unità Pastorale della Valgraziosa, la Parrocchia di Vicopisano, la Compagnia di Calci, la Misericordia di Calci, la Misericordia di Vicopisano, l’Associazione Nonsoloserchio Nordic Walking e altre associazioni del territorio, alla vigilia della solennità liturgica di San Michele Arcangelo, organizza la tradizionale festa alla la rocca della Verruca, antico avamposto della Repubblica Pisana, e dei ruderi dell’antica chiesa con monastero dedicata a San Michele Arcangelo. L’iniziativa si svolgerà sabato 28 settembre. Il clou alle 12 con la Santa Messa al campo celebrata dai parroci di Calci e Vicopisano, alla quale sono invitati a partecipare i sindaci Ghimenti e Ferrucci. Alle 13 conferenza sulla storia della Rocca della Verruca e del monastero di San Michele, dopo il pranzo al sacco, possibilità di partecipare gratuitamente alla visita guidata della rocca. Per l’ascesa a piedi al monte (una bella passeggiata a piedi di circa 75’), l’organizzazione ha previsto due punti di partenza: uno a Vicopisano davanti al Circolo L’Ortaccio alle 9 con Alessandra (cell. 333-1620985), l’altro a Calci al parcheggio Curzio Caprili alle 10 con Ferruccio (cell. 338-6761609). Partecipazione è gratuita. Nel corso della giornata saranno raccolte offerte per riparare il tetto della chiesa di Montemagno. Per informazioni e particolari necessità, contattare il 338-9912240 (Riccardo Buscemi). L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose.