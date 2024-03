Festa della donna: una raffica di iniziative

In occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, sono in programma sul territorio cinque inizitive promosse o patrocinate dall’amministrazione comunale. Mercoledì 6 marzo, ore 17,30 in sala consiliare "Obiettivo comune: parità", incontro pubblico con interventi di Candida Virgone e Rita Biancheri. Venerdì 8 marzo, alle 17,30 sempre in sala consiliare: presentazione del libro Las Sinsombrero di Marianna Miniati, alla presenza dell’autrice. Domenica 10 marzo, ore 21,15 al circolo Arci “La Pieve” spettacolo teatrale "Italia Donati, alla ricerca della quiete" dell’associazione culturale Il Gabbiano. Martedì 12 marzo, alle 17 in sala conisliare: "Anna Franchi, donna indomita", incontro pubblico promosso da Anpi di Calci. Sabato 16 marzo, ore 16, in sala consiliare, presentazione del libro Le ragazze di Barbiana. La scuola al femminile di Don Milani di Sandra Passerotti. Iniziativa a cura del Cif comunale di Calci.