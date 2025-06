Festa dei migranti: 24ª edizione di Solidarista

Pisa, 14 giugno 2025 – Animazioni per bambini, mostra fotografica, giochi, food truck, presentazione di libri e laboratori in nome dei diritti dei migranti. Sabato 14 giugno dalle 17, in Piazza Martiri della Libertà (già Piazza Santa Caterina) si terrà la 24ª edizione di Solidarista: festa della solidarietà e dei diritti. Si tratta di un momento promosso annualmente da El Comedor Giordano Liva come opportunità di incontro, scambio e aggregazione pubblica, incentrato sulla promozione della pace, del volontariato, della solidarietà e della non

violenza, come principi fondanti di una società più equa, giusta ed inclusiva. Ecco il programma completo: dalle 17 alle 22, banchetti informativi delle associazioni che operano sul territorio pisano con esposizione di materiale scritto o fotografico. Mostra fotografica dei progetti portati avanti dall'associazione in Perù, in Nepal e a Pisa.

Sempre dalle 17 merenda per bambini con animazione a cura di «Gurdulù – Nello zaino di Laura». Laboratorio «Litigare non fa(r) male«: attività che esplorano il tema del conflitto, come risolverlo e con quali mezzi (letture a tema, laboratorio manuale e attività senso-motorie). I laboratori sono differenziati per fascia d’età, prescolare (3-6) e scolare (7-11). La giornata prosegue con banchetti con attività e giochi per lo smaltimento dei tappi di sughero a cura di Legambiente. Alle 17.30, ci sarà la presentazione del romanzo «Il segreto nel nome» (Edizioni Capovolte) di Amal Oursana, finalista al Libro dell’Anno 2024 della trasmissione Fahrenheit di RaiRadio3. La vita dei nuovi italiani, attraverso la storia, lunga oltre mezzo secolo, di una famiglia marocchina. Ispirata a ricordi familiari, l’autrice evoca sradicamento e assimilazione, finendo per

mostrare un profondo percorso introspettivo e spirituale.

Interverrà l'autrice. In serata, spettacolo teatrale Kanu (narrazione con musica dal vivo) vincitore in-box dal vivo 2019, con Bintou Ouattara (Piccoli Idilli). Il ricordo dei cantastorie d'africa, custodi delle tradizioni orali e

depositari della memoria di intere civiltà, diventa uno spettacolo originale, brillante, con tratti di fine umorismo

e paradossale comicità. A conclusione dell'evento, food truck di «Pizzeria Viaggiante da Saverio« e concerto di musica popolare con Finis Terrae.