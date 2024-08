Ferragosto no-stress e a km zero. Idee tra cultura, tuffi e divertimento

di Mario Ferrari

PISA

Idee per un Ferragosto a chilometro zero o quasi. Per chi non è partito, per chi è già tornato e per chi ha scelto la nostra città come meta della propria vacanza, Pisa si prepara al giorno di festa con aperture straordinarie di musei, eventi sulla spiaggia e iniziative previste per domani. Ferragosto, però, si sa, comincia dalla notte prima. Apre le danze stasera, letteralmente, la nottata di Marina di Pisa con "Tipi da Spiaggia", una cena con concorso in maschera goliardico per adulti e bambini che alle 20 in via Litoranea 14 garantirà divertimento e anche solidarietà. L’evento sarà infatti l’occasione per conoscere il progetto Alba per vacanze accessibili e inclusive. La notte prosegue a Tirrenia, dove si festeggia con gli ingredienti più noti del Ferragosto sul mare: spiaggia, musica e ballo. Stasera alle 22:30 il quartetto pisano "The Shocks!" si esibirà dal vivo al Bagno degli Americani, per una serata di rock n roll anni ‘60 che proseguirà con i dj set di DavDj e Onli_fanti. Una nottata in cui si canta e si balla sulla spiaggia fino al mattino.

In occasione della festa, la città accoglierà turisti e residenti con la ricchezza della sua cultura. In Piazza Del Duomo Ferragosto significa celebrare l’Annunciazione della Madonna e per questo nella Cattedrale si terrà la Messa alle 8-9:30-11 (questa sarà presieduta dall’Arcivescovo Benotto)-12:30 e 18. Il Duomo sarà poi il visitabile dal pomeriggio, alle 13:30. Le numerose attrazioni della piazza (Battistero, Camposanto, Museo delle Sinopie, Museo dell’Opera del Duomo, Mostra "La Torre allo Specchio") saranno aperte al pubblico dalle 9 alle 20 (ultimo ingresso 19.30). Gli orari per salire sulla Torre sono invece dalle 9 alle 22. Oltre alle bellezze della Piazza del Duomo, dalle 10 alle 20 si potranno ammirare le mostre di Palazzo Blu o fare un giro sulle Mura di Pisa (dove partiranno tutti i venerdì fino al 20 settembre suggestive camminate notturne). Per gli amanti delle piante e della natura, l’Orto Botanico sarà aperto dalle 8:30 alle 20. Chi invece preferisce statue e dipinti, può dedicare la mattina alla visita del Museo di San Matteo, dalle 9 alle 13:30. Non mancano nel Ferragosto pisano il cibo e l’intrattenimento. Domani sera, inoltre, sarà l’ultima occasione per cenare con i piatti tipici della "Sagra degli schiaffoni" appuntamento alle 19 al Circolo Arci "Casa del Popolo" di Campo, nel Comune di San Giuliano Terme. Come cornice di questo evento ci sarà la musica dal vivo jazz e swing. Tempo di feste popolari anche a San Casciano, frazione di Cascina dove è in corso, fino al 16 agosto, la tradizionale Fiera, in via Barbaiano sulla piazza della omonima e splendida pieve romanica. Si tratta della festività più antica della piana pisana, quella dello scambio e la vendita di animali, attrezzi agricoli e ortaggi: qui veniva fissato il prezzo stagionale delle cipolle. Da questa peculiarità insieme agli acquazzoni estivi che nasce il motto: ‘San Cascian delle cipolle, ci vai asciutto e torni molle’. Tutte le sere spazio a stand gastronomici, mercatino artigiano e la mostra di macchine agricole. Sagra del Pesce e dello sport, invece a Uliveto Terme organizzata dalla società sportiva Urbino Taccola. Tutte le sere ( 14, 15, 16, 17, 18 agosto e il 24 e 25 agosto). stand gastronomici ittici e musica dal vivo e ballo.

Infine, per gli amanti delle gite fuori porta, c’è un’escursione nella tenuta di San Rossore, percorrendo alcuni sentieri che non sono accessibili liberamente al pubblico. Un percorso che inizia alle 16:30 dalle Vecchie Cascine per concludersi sul mare, osservando un suggestivo tramonto alla spiaggia del Gombo.