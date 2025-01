Fermato, aggredisce carabinieri

Documenti falsi per nascondere un ordine di carcerazione. I carabinieri della sezione Radiomobile di Pisa hanno arrestato un uomo di 38 anni, per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e possesso di documenti di identificazione falsi. L’arresto è avvenuto nella tarda mattinata di lunedì, intorno alle 12 in via Di Pratale a Pisa, durante un controllo di routine. Il 38enne, nel tentativo di non essere identificato, ha tentato la fuga a piedi, dando il via a una breve colluttazione con i militari.

Durante la concitata fase dell’arresto, un carabiniere ha riportato una lesione al ginocchio destro. Nonostante il tentativo di fuga, l’uomo è stato bloccato e condotto negli uffici per gli accertamenti di rito. A seguito di accertamenti, l’arrestato ha esibito documenti d’identità croati risultati palesemente contraffatti. Ulteriori verifiche foto- dattiloscopiche hanno rivelato la presenza di un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso a maggio 2024 dalla Procura della Repubblica di Massa, per reati di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione commessi a Pontremoli (MS) nel 2015.

Per questi reati, il 38enne dovrà scontare una pena di 2 anni, 10 mesi e 17 giorni di reclusione. I documenti falsi sono stati sequestrati e custoditi in attesa di essere depositati all’Ufficio corpi di reato.