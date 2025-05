Fermati con la refurtiva in auto, tre in carcere

Pisa, 26 maggio 2025 – Lo scorso martedì 20 maggio i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno fermato a Pisa per ricettazione tre stranieri, tutti pluripregiudicati e senza fissa dimora.

I tre, già noti alle forze dell'ordine, sono stati fermati intorno alle 15,30 in via Fiorentina a bordo di un veicolo con targa francese. Durante il controllo sono stati trovati in possesso di 2.400 euro in contanti e di un ingente quantitativo di oggetti preziosi (orologi, gioielli, penne, profumi e occhiali di marca), il cui valore complessivo è attualmente in fase di quantificazione.

Le verifiche condotte dai carabinieri pisani hanno permesso di accertare che il denaro e parte degli oggetti rinvenuti erano provento di un furto in abitazione commesso nella stessa giornata nel territorio della compagnia carabinieri di Empoli.

Durante le fasi di identificazione, uno dei fermati ha opposto resistenza, colpendo alcuni dei militari nel tentativo di sottrarsi al controllo. L'uomo è stato immediatamente bloccato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. I tre, su disposizione del sostituto procuratore di turno che coordina le indagini, sono stati portati in carcere al Don Bosco di Pisa.