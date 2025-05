Calcinaia: Carabinieri arrestano cittadino straniero 28enne per furto e ricettazione

Calcinaia (PI), 14 maggio – Nella nottata del 10 maggio scorso, i Carabinieri dell’Aliquota

Radiomobile di Pontedera (PI) hanno arrestato un cittadino straniero di 28 anni per furto aggravato e ricettazione.

L'intervento dei militari è scaturito da una segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa da parte del proprietario dell'attività, il quale, attraverso il sistema di videosorveglianza, aveva notato delle persone all'interno della sua azienda nel comune di Calcinaia (PI).

L'intervento fulmineo dei militari ha permesso di sorprendere il 28enne mentre era intento a caricare dei pacchi di mattonelle su un furgone, in concorso con altri due individui che, alla vista della pattuglia, si sono dati alla fuga facendo perdere le loro tracce. Gli accertamenti successivi hanno rivelato che il furgone era stato rubato il giorno precedente nel comune di Livorno. La merce e il mezzo sono stati recuperati e restituiti ai legittimi proprietari. L’attività è frutto di un’intensificazione, da parte della Compagnia Carabinieri di Pontedera, dei servizi di controllo e prevenzione sul territorio con l’impiego di un maggior numero di mezzi e militari soprattutto nelle fasce orarie serali notturne per arginare la recrudescenza del fenomeno dei reati contro il patrimonio. L'arrestato, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa di turno che coordina le indagini, è stato trattenuto presso la camera di sicurezza del Comando, in attesa del rito direttissimo che si è tenuto nella mattinata del 10 maggio, in cui è stato convalidato l’arresto e disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria tutti i giorni della settimana.