Raid nella tabaccheria nel cuore della notte

PONTEDERASono bastati pochissimi minuti ai ladri che l’altra notte, tra mercoledì e giovedì, hanno compiuto un furto alla tabaccheria di via De Nicola, nel quartiere di Fuori del ponte. Erano circa le 1.30 di giovedì quando cinque persone hanno preso di mira la tabaccheria che si affaccia sul parcheggio di via De Nicola. Due macchine sono arrivate davanti all’attività, i ladri sono scesi e hanno subito manomesso le due telecamere di videosorveglianza esterne. Poi hanno divelto l’inferriata e rotto un vetro. Mentre suonava l’allarme in tre sono entrati e hanno provato a rubare il possibile. Non c’erano soldi nella cassa, sono spariti solo pochi spiccioli. E poi alcune stecche di sigarette e dei Gratta e vinci. Pochi giri di orologio e via. La fuga a bordo delle due auto rimaste fuori. Ai titolari non è rimasto che fare la conta dei danni, che come accade spesso in questi casi, risulta essere addirittura più ingente rispetto al bottino portato via. I titolari hanno dovuto infatti chiamare una ditta per mettere innanzitutto in sicurezza l’attività e adesso dovranno comprare e far montare un nuovo vetro. Dalle telecamere di videosorveglianza non si è visto molto, se non che i ladri avevano un cappellino con una torcia in fronte ed il volto coperto. La denuncia è stata fatta contro ignoti. Nessuno dei vicini aveva visto o sentito qualcosa.Un furto simile, nella stessa notte tra mercoledì e giovedì, intorno alle 2.50, è stato compiuto anche in una tabaccheria di Torre del Lago. Anche in questo caso sarebbero stati cinque uomini, vestiti di nero ed incappucciati e con una torcia in fronte. Ed anche in questo caso gli uomini sono andati a caccia di sigarette e Gratta e vinci, portando via un bottino totale di circa 30mila euro. Tutto fa pensare che potrebbe essere la stessa banda che ha agito poco più di un’ora prima a Pontedera. Le indagini sono in corso.l.b.