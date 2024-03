Nuovo farmaco per la cura del diabete di tipo 2. Si chiama Melodie e l’ha scoperto l’università di Pisa

Pisa, 22 marzo 2024 – Si chiama Melodie il progetto che propone un nuovo farmaco per la terapia del diabete di tipo 2, ideato e realizzato dai ricercatori del dipartimento di Farmacia dell'Università di Pisa: oltre a mantenere le proprietà antidiabetiche, presenta anche caratteristiche protettive a livello cardiovascolare ed un migliore profilo farmacocinetico.

"Il farmaco che abbiamo da poco brevettato a livello internazionale, si basa su una piccola molecola ibrida, Met-Itc, che coniuga l'effetto antidiabetico della metformina, la molecola più venduta tra i farmaci antidiabetici orali, con le proprietà protettive cardiovascolari del solfuro d'idrogeno, o H2s. Abbiamo modificato la molecola della metformina aggiungendo una porzione biologicamente attiva, l'isotiocianato. Gli isotiocianati sono anche sostanze naturali che derivano da piante commestibili come broccoli, rucola, cavolo, senape, wasabi ed hanno effetti benefici a livello cardiovascolare, poiché sono in grado di rilasciare H2s nell'organismo. H2s è un importante gastrotrasmettitore che protegge la parete vascolare dagli stimoli infiammatori e ossidativi che caratterizzano i disturbi metabolici come il diabete”, spiega Alma Martelli, coordinatrice scientifica del progetto.