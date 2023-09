Farmacia Raimo a Pisa festeggia 50 anni con tecnologie d'avanguardia

Con 50 anni di attività, la farmacia Raimo avrebbe potuto tirare i remi in barca ma questo atteggiamento non è nelle corde di Renato Raimo, farmacista, attore e regista. Ed infatti la rivoluzione continua. Nel solco del sentiero tracciato in anni di sfide, Renato dà vita ad un nuovo progetto. Proprio in occasione dei 50 anni di attività introduce a Pisa una tecnologia d’avanguardia rinnovata: Cellu M6 Alliance di Lpg, apparecchiatura che utilizza "endermologie", metodica brevettata dalla stessa azienda. Tecnologia presente in farmacia nella versione per estetica già dal 2014, oggi disponibile nella versione medicale, supportata da oltre 184 studi scientifici e 96 pubblicazioni MedLine. "Il servizio partirà ad ottobre – spiega Raimo – e questa tecnologia permette il trattamento degli esiti degli interventi chirurgici dopo un tumore alla mammella per una riabilitazione fisica dedicata, consentendo una migliore ripresa delle donne operate per il ritorno alle normali attività. I risultati finora ottenuti sono molto incoraggianti e soddisfacenti".

Questa idea ed unicità è scaturita durante una cena con la prof.ssa Manuela Roncella una vera autorità nel campo del tumore al seno. "Dalla teoria siamo passati alla pratica con un innovativo strumento che porterà benefici non solo cosmetici ed estetici ma anche sociali. Sappiamo tutti delle difficoltà per le donne ad accettare le cicatrici post operatorie al seno". Il servizio entrerà in funzione ad ottobre e dialogherà con le esigenze sanitarie del Santa Chiara anche se ci sono appositi percorsi terapeutici a cui si accede privatamente. Federico Pieragnoli direttore di Confcommercio aggiunge: "E’ sempre una festa quando un’attività taglia il traguardo dei 50 anni. In questo caso Raimo ci sorprende ancora con un’iniziativa di grandissima sensibilità verso chi ha subito un intervento chirurgico così delicato e dalle conseguenze che si ripropongono anche psicologicamente e socialmente". L’assessore al commercio Paolo Pesciatini dice: "La farmacia Raimo con Renato ha unito doti tecniche, scientifiche all’umanesimo dello stesso Renato. Non a caso ha anche una forte cultura umanistica che lo spinge a nuove iniziative di cui il territorio, la comunità ha bisogno". La Farmacia Raimo è presente a Pisa dal 1973 dove il suo fondatore, Giovanni Raimo. Stamani alle 10.15 taglio del nastro per l’inaugurazione del nuovo corner dedicato allo spazio Benessere e presentazione al pubblico della nuova apparecchiatura Cell M6.

Carlo Venturini