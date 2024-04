Farmaci dopanti ai cavalli per aumentare velocità e resistenza. Denunciato per maltrattamenti

Pisa, 10 aprile 2024 – Maltrattamento di animali e somministrazione di farmaci e sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche. Con queste accuse i militari della guardia di finanza di Pisa hanno denunciato il titolare di un'azienda operante nel settore dell'ippica dopo aver scoperto nel corso di una serie di controlli a delle scuderie vari tipi di farmaci dopanti per cavalli, alcuni dei quali illegali in Italia e riportanti diciture in cirillico.

Tutti i medicinali, per oltre 100 dosi, e anche flaconi da 2500 ml, sono stati sequestrati. Nell'ambito dei controlli al settore, i militari hanno posto sotto sequestro un'area adibita a scuderia all'interno del Parco Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, dove erano presenti otto paddock per il ricovero di cavalli.

Il responsabile, un 60enne italiano, è stato denunciato per violazione delle norme in materia di edilizia e tutta l'area di oltre 1500 mq è stata sottoposta a sequestro. I cavalli presenti, sono stati ricoverati presso un'altra struttura. In altre due imprese di allevamento ed allenamento di cavalli, le fiamme gialle hanno individuato 19 lavoratori in nero o irregolari, intenti a lavorare all'interno delle stalle o impiegati come addetti al trotto e al defaticamento degli animali, tutti di età compresa tra i 18 e 55 anni, sia italiani che stranieri.

In particolare, in una scuderia, all'arrivo dei militari due fantini e due stallieri hanno tentato la fuga, ma sono stati comunque identificati, e sono risultati privi del permesso di soggiorno. Tutti i lavoratori sono risultati completamente sconosciuti agli enti previdenziali ed assistenziali. Ai due datori di lavoro che impiegavano la manodopera irregolare sarà irrogata una maxisanzione