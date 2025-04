Famiglia Danzante sbarca a "Das supertalent"

Dopo aver incantato il pubblico televisivo con le loro esibizioni a “Tu Si Que Vales” su Canale 5, a “Dalla Strada al Palco” su Rai 2 e nel programma televisivo “Di Buon Mattino” trasmesso su Tv 2000, la Famiglia Danzante è pronta per regalare nuove emozioni.

La Famiglia Danzante al secolo Irene Cannata, Niccolò, Angelo (14 anni) e la piccola Agnes (6 anni) Gaggio, di Tirrenia, con la passione per la danza che li unisce, continua a sorprendere il pubblico, trasmettendo messaggi profondi e dimostrando una capacità di unire arte e amore in ogni esibizione. Stasera saranno tra gli artisti de “Das Supertalent” in onda dalle 20.15 sull’emittente tedesca RTL, portando la loro arte ad un pubblico ancora più vasto.

La presentazione della Famiglia Danzante vedrà come protagonisti tutti e quattro i componenti della famiglia che ormai da anni ha scelto di affiancare alle esibizioni più tradizionali quelle per strada e in eventi particolari come Festival, inaugurazioni, matrimoni, feste private, giubilei, mentre sulla scena ci saranno solamente mamma Irene e babbo Niccolò, portando in scena il loro amore, supportati dai loro figli nel backstage. La loro danza sarà un ode alla loro storia d’amore, ricca di momenti indimenticabili che continueranno a scrivere insieme.

Per la coppia di danzatori tirrenesi, narrare storie attraverso il movimento è una missione fondamentale durante i loro spettacoli. "È stato un grande onore per noi essere chiamati in un programma così importante e siamo stati accolti con grande cura e professionalità da tutto lo staff", hanno dichiarato i due ballerini, che sono anche l’anima della Scuola di Danza Amarindance a Calambrone da 14 anni, offrendo corsi per bambini, ragazzi e adulti.