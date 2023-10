"Ex distretto Asl al Cep. Riutilizzo a fini sociali"

Il degrado in cui versa l’ex distretto Asl di via Cilea, nel cuore del quartiere Cep, che era ospitato nello stesso plesso in cui si trova anche la scuola primaria Novelli, il nido d’infanzia Cep e la scuola dell’infanzia Montessori, al centro dell’intervento di. Poi, nel 2020, il trasferimento con l’area via via consegnata all’abbandono e all’incuria. Su questo tema il capogruppo de La città delle persone Paolo Martinelli ha depositato lo scorso sabato un question time urgente, discusso poi nella seduta del Consiglio di lunedì.

"Per prima cosa sono lieto della tempestività con cui è stata quantomeno tagliata l’erba in quell’area, appena presentato il nostro question time – esordisce Martinelli – , ma voglio comunque sottolineare che non ci si può rassegnare al degrado e alla mancanza di manutenzioni e prospettive. Parliamo di locali che si trovano in un punto quotidianamente frequentato da bambini e famiglie, vista l’adiacenza delle elementari, del nido e della scuola dell’infanzia. È importante che il taglio dell’erba e la cura del verde, soprattutto al confine con i plessi scolastici, non sia occasionale ma regolare. In tal senso speriamo che il vicesindaco Latrofa mantenga l’impegno che si è assunto daavnti al consiglio comunale. È poi fondamentale che per quei locali si lavori a un progetto di riutilizzo a scopi sociali e aggregativi – aggiunge il capogruppo del La città delle persone – , restituendoli al quartiere e alla città. È l’unico modo perché il degrado e l’abbandono non si cronicizzino. Da questo punto di vista, abbiamo avuto conferma dall’amministrazione che esiste un’interlocuzione in corso con l’ASL, che speriamo vada a buon fine e di cui monitoreremo l’evoluzione".