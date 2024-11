Eventi di dicembre, del Natale e dell'Epifania nel territorio di Vicopisano

Vicopisano 29 novembre 2024- Brilla come e più di sempre il mese di dicembre, fino all'Epifania, nel Comune di Vicopisano. Mercatini, concerti, spettacoli, solidarietà, presentazioni di libri, eventi per bambini e bambine, presepi, feste della Befana e tanto altro! Ogni iniziativa è gratuita, per consentire a tutti e a tutte di partecipare, e il disegno della locandina e dei manifesti, che sarà pubblicato sul sito, www.comune.vicopisano.pi.it, e su tutti i canali del Comune, è una luminosa opera dell'artista vicarese Daria Palotti, raffigurante il borgo Bandiera Arancione del Touring Club Italiano. Dal 1° dicembre al 6 gennaio solo alcuni degli appuntamenti che costelleranno il territorio, il programma completo sul sito del Comune, su wwww.vicopisanoturismo.it e sulle pagine social del Comune e della Biblioteca: mercatini di Natale, anche sulla Torre, e quelli tradizionali di Vicopisano e di Lugnano, in veste natalizia, concerto di Natale dell'orchestra d'archi del Conservatorio Mascagni di Livorno, concerto della Corale Polifonica cascinese, con il Cantiere Corale e con la Banda Giovanile Anbima Pisa, per il Team Deri SLA, spettacoli Il Banchetto, di Teatro Inbìliko, Io mi ricordo di Lungofiume, e musica e solidarietà con gli Scacciapensieri in due date da non perdere al Teatro di Via Verdi, il 21 e 22 dicembre. Senza dimenticare la festa degli Elfi a Caprona! Per la rassegna letteraria "Tè con l'autore", una serie di presentazioni di libri, con tè, dolci e pasticcini, per lo più in dimore storiche del territorio: Il mare fino a qui, di Simona Fruzzetti, nell'arancera di Villa Edoardo, a Cucigliana, il 1° dicembre, sold out, Ha sempre fatto caldo, di Giulio Betti, al Teatro di Via Verdi, e K-Alle porte del destino, di Matteo Isoni, a VillAmorosa. Arte e natura con Merry trees-max il 15 dicembre nella nursery degli alberi di Mirko e Vanessa. E il meraviglioso presepe artigianale dell'Angelo, ricavato in un'antica nicchia, a San Giovanni alla Vena, dell'artista Angelo Perini. Mentre altri presepi e sorprese natalizie sono e saranno disseminati nel territorio, tutte da scoprire tramite la consueta mappa disponibile sul sito del Comune. Il 5 e 6 gennaio 2025 l'anno inizierà con l'arrivo della Befana, per la gioia dei più piccoli e non solo... e a Vicopisano ormai è tradizione che al posto della scopa porti calze, dolci e carbone a bordo di un fuoristrada! "Un grande grazie – dicono la Vicesindaca, con delega al turismo e all'associazionismo, Fabiola Franchi, e la Consigliera alla Cultura, Elena Pardini – alla Biblioteca e all'ufficio cultura, per il gran lavoro e la collaborazione intensa, alle tante associazioni che anche in questo periodo festivo animeranno splendide iniziative, a tutti gli ospiti e le ospiti, delle varie compagnie, delle corali, delle orchestre ecc., a tutti gli artisti e artiste, che impreziosiranno, tramite varie espressioni artistiche e solidali, il nostro Comune e uno dei momenti più coinvolgenti e magici dell'anno. Grazie e, fin da ora, i nostri migliori auguri, a tutte le persone che parteciperanno agli eventi promossi dall'Amministrazione. Questi giorni saranno ancora più belli, insieme!"