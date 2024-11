Euphoria dello shopping. Sul Lungarno si accende la boutique dell’arredo griffata ‘Trolese Group’

Un nuovo punto di riferimento in vista delle festività natalizie, con una vasta gamma di allestimenti e complementi di arredo originali e accattivanti a disposizione ogni giorno della settimana. Si terrà oggi pomeriggio alle ore 18 il taglio del nastro alla presenza delle autorità di Euphoria Boutique, la nuova attività inaugurata a Pisa in Lungarno Pacinotti numero 14 dall’imprenditore Alessandro Trolese, vicepresidente vicario di Confcommercio Pisa, vicepresidente nazionale Silb-Fipe Confcommercio, presidente regionale Silb-Fipe e presidente provinciale Silb- Fipe insieme alla sua collaboratrice Maria Chiara Anconetani. "Euphoria Boutique è la quindicesima attività inaugurata dal Trolese Group, una realtà dinamica e in continua evoluzione dove ogni locale e negozio del gruppo è unico e riconoscibile anche grazie agli elementi di design e arredo che caratterizzano il brand e la sua identità – spiega l’imprenditore Alessandro Trolese. – Gli allestimenti sono parte integrante della nostra realtà in cui Euphoria si inserisce perfettamente. Sarà un’attività dotata di un’offerta ricca e variegata e capace di rinnovarsi a seconda dei vari periodi dell’anno, ma inaugurando il suo cammino proprio partendo da uno dei momenti più magici come qello di Natale. Avrà una vasta gamma di oggettistica, allestimenti e complementi d’arredo selezionata per soddisfare tutti i gusti e tutte le esigenze, garantendo un’esperienza veramente coinvolgente in un luogo a me molto caro come Lungarno Pacinotti, dove ho recentemente inaugurato Misù e Scento, due locali a cui sono molto legato".

"Siamo entusiasti di dare vita a questa nuova attività inizialmente dedicata interamente al Natale, sia per la parte di allestimento che per quella di oggettistica regalo” spiega Maria Chiara Anconetani. “Stiamo creando un attività che si espanda non solo a Pisa, ma anche in tutta Europa grazie ad uno shop online che ci permetterà di farci conoscere ovunque. Sarebbe riduttivo parlare solamente di lavoro, Euphoria è principalmente una passione, ed è stata proprio la nostra passione verso gli allestimenti il motore che ci ha spinto a intraprendere questa avventura e a metterci in gioco aprendo questo punto vendita. Abbiamo cercato di creare un nostro stile personalizzato, selezionando oggettistica elegante ma alla portata di tutti. Ringrazio di cuore tutte le persone che ci hanno aiutato nella realizzazione del negozio, insieme a Barbara siamo pronte ad accogliere in negozio tutti i clienti, gli amici e tutti coloro che vorranno conoscerci da vicino per aiutarli nella scelta dell’allestimento o del regalo perfetto".

Esprimono "i migliori auguri ad Alessandro Trolese per questa nuova ed entusiasmante avventura" il presidente e il direttore generale di Confcommercio Pisa, Stefano Maestri Accesi e Federico Pieragnoli. "È un vero piacere - sottolineano – salutare l’apertura di un’attività di qualità che contribuisce ad arricchire l’offerta commerciale e merceologica del centro storico di Pisa e contribuisce a renderlo ulteriormente attrattivo, proprio in un momento decisivo per i consumi come quello dello shopping natalizio". Euphoria Boutique sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 (lunedì solo il pomeriggio) e il sabato e la domenica con orario continuato dalle 11 alle 19.30