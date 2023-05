"Etica nelle imprese Questo il mio impegno"

Cinquant’anni, laureato in Economia e commercio all’Università di Pisa, Pietro Augello è uno dei candidati de ’La città delle persone’, la lista civica a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra Paolo Martinelli. Lavora nel settore finanziario, con un impegno da molti anni nel volontariato con l’Aism, l’associazione italiana sclerosi multipla. "Mi impegno - spiega Augello - per creare un servizio di supporto e sviluppo per le aziende che desiderano trasformare la propria impresa in una società benefit, ma anche per garantire la promozione di una cultura basata sull’etica che promuove la conformità e la buona governance nell’amministrazione comunale". La società benefit, spiega il candidato, "è un’impresa che, nell’esercizio di un’attività economica, oltre ad avere come finalità quella di ricavarne profitti, opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di tutti gli stakeholder, impegnandosi a realizzare una o più finalità di beneficio comune: in questo modo l’impresa assume formalmente e definitivamente l’impegno di essere rigenerativa e che crea nella società più valore di quello che dalla società trae".

Infine, Augello ha scelto di sostenere Martinelli "per contribuire a rendere la città un luogo di qualità, territorio aperto e inclusivo, una comunità in grado di riconnettere tutti i mondi e tutte le competenze, per un vero pluralismo, valorizzando le idee e le esperienze di tutti, mettendo le persone al centro con tutte le diverse esigenze, recuperando così una nuova relazione di fiducia".