Estate in notturna sulle Mura di Pisa

Pisa, 12 agosto 2024 - Ammirare la città dall'alto delle Mura di Pisa in notturna, quando le calde temperature estive diventano più miti e il cielo si illumina con la luce naturale della Luna e delle stelle. Tutti i venerdì fino al 20 settembre il camminamento in quota propone eventi speciali in notturna, con partenza da Torre Piezometrica Porta Pacis e arrivo in piazza dei Miracoli. Venerdì 16 e 23 agosto 'Mura by night sotto le stelle': i partecipanti saranno accompagnati da una guida in un percorso mozzafiato ricco di storia, tutto a 11 metri di altezza, ricevendo in dotazione speciali luci ‘a collana’. Dalla storia della costruzione delle Mura di Pisa alla magia dei monumenti di piazza dei Miracoli passando per i Bagni di Nerone e altri scorci cittadini sempre con l'esclusiva visuale dall'alto. Partenze alle 21 e alle 21.30, biglietto a 8 euro, 3 euro per bambini fino a 8 anni, prenotazione al link http://bit.ly/Murabynight. Si prosegue venerdì 30 agosto e venerdì 6 settembre, nei giorni dell’80esimo anniversario della Liberazione di Pisa, con Mura di Pisa Night Experience speciale Seconda Guerra Mondiale. Notturna sul camminamento in quota con videoproiezioni e racconti sonori, in collaborazione con Acquario della Memoria: dall’entusiasmo per l’entrata in guerra passando per il bombardamento del 31 agosto 1943, l’occupazione tedesca, la resistenza della brigata partigiana Casarosa, la città divisa in due dal fronte dell’Arno, la cattedrale invasa dagli sfollati, l’incendio del Camposanto Monumentale, i rastrellamenti nazisti, fino al 2 settembre 1944, quando il fronte Alleato passa l’Arno e libera la città. Partenza alle 21.30, biglietti a 10 euro prenotabili al link https://bit.ly/Muraliberazione. Infine venerdì 13 e 20 settembre le Mura di Pisa diventano lo scenario unico per le ‘Night Experience versione classic’: tour cinematografici notturni con coinvolgenti contenuti audio e video che permetteranno di rivivere la storia di Pisa dall’epoca romana alle glorie medievali, dalla Pisa industriale di fine ‘800 ai giorni nostri. Le cine-guide condurranno i partecipanti sul camminamento in quota proiettando video sulle facciate e sulle Mura, sarà lo stesso monumento a raccontare molteplici avventure: la chiesa di San Zeno e il mistero dell’anfiteatro romano scomparso, il funzionamento ingegnoso e i fasti delle terme romane, la storia di una delle prime imprenditrici pisane del XX secolo, Laura Ruschi, e della manifattura di ceramica artistica San Zeno, l’epopea industriale Marzotto dal fascismo al villaggio sociale, dalla laurea ad honorem alla statua distrutta dalle rivolte nel 1968, la riscoperta del mondo perduto, di acqua e di terra, che ha fatto di Pisa una potenza navale temuta in tutto il Mediterraneo nei primi secoli dopo il 1000, e molto altro ancora. Partenza alle 21.30, biglietti a 10 euro prenotabili al link https://bit.ly/NightExperience Per informazioni e biglietti è possibile consultare il sito www.muradipisa.it, chiamare lo 050-0987480 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, oppure recarsi presso la biglietteria di Torre Santa Maria negli orari di apertura.