Estate di controlli a Pisa: boom di respinti, +10% rispetto al 2022

Polizia di frontiera, 1° giugno -30 settembre. Controllati oltre 340.000 passeggeri. 40 i respingimenti di cittadini provenienti principalmente da Tirana, non in regola con le norme di ingresso nello Spazio Schengen, con un incremento del 10% degli identificati e del 50% dei respinti rispetto al 2022. 17 passeggeri sono stati respinti perché inammissibili nell’aerea Schengen, 14 perché non hanno mostrato idonee garanzie attestanti scopo e condizioni del soggiorno, 5 per aver già soggiornato nello Spazio Schengen oltre il limite consentito, 1 per mancanza di mezzi di sussistenza sufficienti e 3 per mancanza di idonei documenti di viaggio. Arrestate 6 persone, di cui 4 per possesso di documenti falsi e 2 in esecuzione di ordini di carcerazione, e sequestrati 14 documenti (+ 8). Denunciati 14 passeggeri: 4 per sostituzione di persona, 5 per documenti falsi, 3 per aver contraffatto il visto di ingresso,1 per procurato allarme e 1 per detenzione abusiva di munizioni.