Emanuela Turillazzi dall’Aoup alla consulenza ministeriale sulla salute “non patrimoniale”

La dottoressa Emanuela Turillazzi

Pisa, 24 marzo 2023 – La professoressa Emanuela Turillazzi, direttore dell’Unità operativa di Medicina legale dell’Aoup nonché ordinario di Medicina legale all’Università di Pisa, è una dei due medici legali italiani chiamati a far parte del Tavolo tecnico istituito dal Ministero della salute dedicato all’approfondimento delle questioni relative al danno alla persona “non patrimoniale” e alla relativa valutazione, con particolare riferimento alla lesione della salute quale interesse costituzionalmente protetto, nella necessità di ricomprendere in un unico ambito tutte le componenti del danno alla persona di interesse non patrimoniale, nel rispetto dei principi di unitarietà e di integralità dello stesso.

Il tavolo, coordinato dal Capo di gabinetto del Ministro della salute, si insedierà il 4 aprile 2023, per la durata di un anno a decorrere dall’insediamento ed è composto, prevalentemente, da giuristi e giudici della Corte di Cassazione civile.

La componente medica è rappresentata da due medici legali, di cui uno appunto dell’Aoup, che contribuiranno ad affrontare quegli aspetti del danno alla persona che, negli ultimi anni, sono divenuti di pertinenza scientifica medico-legale, proprio per la necessità di fornire parametri tecnici dettagliati e motivati nella determinazione del danno biologico, quale presupposto base del danno alla persona “non patrimoniale”.