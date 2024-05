Elly Schlein in piazza a Volterra

La segretaria nazionale del Partito Democratico, e candidata alle elezioni europee di giugno, sarà oggi a Volterra. La tappa nella città ferita dal crollo della frana, per Elly Schlein, avrà una doppia valenza: la prima riguarda la visita al paramento murario medievale crollato la scorsa domenica. Poi, la battaglia della segretaria nazionale Dem sul salario minimo, quindi la partita elettorale sul fronte europeo.Schlein arriverà in città intorno alle 18. Il suo tour prevede, come detto, un sopralluogo alla frana delle mura di San Felice (argomento al centro della cronaca) e un passaggio elettorale in piazza dei Priori.