Eliopoli Summer, l’ottava stagione Una raffica di serate e di ospiti

CALAMBRONE

Si riparte. Per l’ottavo anno torna Eliopoli Summer, l’evento che accompagna ed accende l’estate del nostro litorale: un cartellone ricco, più che mai vario quest’anno, all’interno del quale tre serate saranno dedicate ai giovani protagonisti di Notti di Talento, lo show di cui la Nazione è media partner esclusivo, che porteranno sul palco di Eliopoli le stelle nascenti del nostro territorio. La rassegna, che conferma la ritrovata vitalità dell’area del Calambrone grazie alla riqualificazione urbana di questa parte per anni dimenticata del nostro litorale, è stata presentata nell’auditorium di Palazzo Blu alla presenza del presidente di Fondazione Pisa Stefano Del Corso, di Massimo Marini, giornalista e conduttore delle serate e dei talk, dell’assessore al litorale e al turismo del Comune di Pisa, Paolo Pesciatini e di Marco Bonciolini, Presidente dell’ Associazione Eliopoli e di Alessandro Sabadini, direttore artistico dell’evento. "La Fondazione Pisa rinnova da anni il suo sostegno a Eliopoli, che edizione dopo edizione, ha consolidato la sua centralità nel panorama dell’intrattenimento estivo sul territorio - ha dichiarato Del Corso – il programma 2023 è come sempre ricco e con molti spunti, per un pubblico ampio". L’assessore Paolo Pesciatini ha ricordato come l’evento sia molto atteso, per la qualità degli appuntamenti: "un momento importante per l’identità e la storia del nostro litorale". Evento clou della stagione la consegna del premio alla carriera ad Ornella Muti, personaggio amatissimo e cardine del cinema italiano, ma non mancheranno quest’anno altri grandi nomi che dal 23 giugno al 10 settembre animeranno le sere d’estate con 40 eventi di diverso genere e natura, come Gianmarco Tognazzi, Stefano Fresi, i protagonisti de I Delitti del Barlume, ma anche momenti dedicati alla musica anni 80 con artisti come Gazebo e P. Lion. "Ci preme davvero ringraziare la Fondazione Carnevale Viareggio per avere aderito a questo progetto comune artistico legato alla prentazione della loro arte e al tempo stesso al concetto di rinascita che suscita la installazione di 16 teschi della The Skull Pade- ha ricordato il presidente dell’associazione Eliopoli Bonciolini. Non mancheranno anche i momenti di confronto con le presenze del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani il giorno 20 luglio e il 1settembre con il sindaco Michele Conti.

Alessandra Alderigi