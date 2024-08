Eliopoli, alias una città per cantare. Stasera l’evento di Sib balneari

Stasera alle 21,30 sul palco di Eliopoli a Calambrone lo spettacolo canoro organizzato dall’Associazione Musicale "Gastone Bini" per concludere una stagione turistica e balneare che ha visto l’ennesimo sforzo di tutti gli operatori del settore, in modo particolare degli aderenti al Sib (Sindacato Italiano Balneari) Confcommercio Provincia di Pisa che ha contribuito fattivamente alla realizzazione dell’evento. "Nonostante il difficile momento che stiamo attraversando e le tante incertezze che incombono sul futuro, - afferma il presidente del Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani - i nostri principi di solidarietà e partecipazione attiva alla vita sociale del territorio restano ben saldi". "Abbiamo contribuito con piacere ad una manifestazione che saprà senz’altro regalare una serata di elevato spessore artistico e musicale, - aggiunge Fontani - un evento di qualità che arricchisce l’attrattività del nostro litorale e di cui potranno beneficiare i tanti cittadini, turisti e visitatori che in questi giorni stanno frequentando le coste pisane". Ecco allora niente di meglio che cantare e suonare per esorcizzare un momento difficile e lanciare un messaggio di speranza per il futuro del nostro litorale. Fondata nel 1963 , in un’epoca in cui i Beatles e i Rolling Stones scrivevano le pagine della storia musicale, Rolando Ammannati, titolare del negozio di strumenti musicali ereditato dal suocero Gastone Bini, con la sua visione innovativa trasformò la scuola introducendo i primi corsi di chitarra e successivamente anche di altri strumenti e canto jazz. In un’era priva di social media e telefoni cellulari, la scuola divenne anche e soprattutto un luogo di socializzazione, una sorta di circolo artistico musicale. Caratteristiche rimaste integre nel tempo, grazie all’impegno dei figli Cosetta e Antonio Ammannati. Lo spettacolo, ad ingresso gratuito, vedrà anche la partecipazione del gruppo "Molly in the Jungle" con un repertorio di musica tradizionale irlandese, attraverso arrangiamenti originali basati esclusivamente su strumenti a corda a plettro. La conduzione è affidata a ManuLey, che si esibirà in alcuni brani accompagnata dal Maestro Doady Giugliano, entrambi testimonial della Fondazione Arpa.

S.T.